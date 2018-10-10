5 правил, как уберечь детское зрение при просмотре мультфильмов и чтения

Желтые овощи защищают детский зрение при чтении Фото: babyweb.cz

Зрение школьников повреждают НЕ столько телефоны и планшеты, но и малоподвижный образ жизни. Для хорошего зрения нужно двигаться как минимум 1,5 часа в день.

Об этом рассказала детский офтальмолог Лилия Стефраник.

"Дети на переменах сидят, и дома сидят. На прогулки не выходят. А потом еще и во время выполнения домашних заданий не делают перерыв для разминки мышц глаз. Несколько раз нужно моргнуть и посмотреть вдаль. Также 10 раз с силой закрыть, а затем открыть глаза. Вести взглядом сначала по часовой стрелке, а затем против нее. Полезно несколько раз посмотреть вверх-вниз, влево-вправо. Такую гимнастику хорошо выполнять и в школе, причем на каждой перемене", - советует врач.

1. Нужно приводить на осмотр ребенка хотя бы раз в год перед началом обучения. Особенно, если она щурится, приближает текст к глазам, поворачивает голову и косит глаза.

2. Нужно следить, чтобы расстояние от глаз до книги или тетради была не менее 30 сантиметров, а свет падал сверху и слева.

4. Расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть от 50 сантиметров.

5. Не обязательно запрещать играть в компьютерные игры. Просто после 20-минутной игры нужно отвлечься и дать глазам отдохнуть.

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4-летнему ребенку разрешено сидеть перед экраном 20 минут, в 5-6 лет - 30 минут, 7-летней - 40 минут.

6. Ребенку вредно вечером работать за компьютером или смотреть телевизор в темной комнате. Нужно включать торшер или светильник.

7. Для профилактики ухудшения зрения полезно есть желтые, оранжевые и зеленые овощи и фрукты. Из ягод полезны смородина и черника, из зелени - листья салата, шпинат и брокколи.

Раздражение глаз, двойные буквы, слезотечение или сухость - одни из самых первых признаков, указывающих на проблемы со зрением. Человек должен сразу обращаться к специалисту, как только их заметит. Происходит после долгого пребывания за компьютером. Велика вероятность того, что глаза будут краснеть и страдать из-за сухости.