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понедельник, 11 января 2021 11:05

5 доступных продуктов для восстановления организма после праздников

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5 доступных продуктов для восстановления организма после праздников
Грейпфрут помогает восстановиться организму после праздников. Фото: vokrugsveta.uа

Организм нуждается в перезагрузке после праздников. Лучше не запасаться черным углем и водой.

Есть продуктов, которые позаботятся о самочувствии. Они также помогут восстановить организм после алкоголя и жирной пищи.

Грейпфрут

Он снижает аппетит и способствует расщеплению жиров. Если ежедневно употреблять половину грейпфрута, то можно ускорить процесс похудения.

Бананы

Это замечательный продукт для восстановления водного баланса организма. В бананах содержится калий, который восстанавливает натриевый баланс, что приводит к снижению отечности. Крахмал в составе бананов восстановит микрофлору кишечника.

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Зернистая горчица

Ежедневное употребление французской горчицы по 1 ч. л. 1 раз в день ускоряет метаболизм на 20%. Этот продукт можно добавлять в соус или делать с ним маринад.

Киви

Этот фрукт содержит в себе клетчатку и Омега-3 кислоты, которые хорошо влияют на пищеварение и сердечно-сосудистую систему.

Куркума

В такой приправе содержится вещество куркумин, которая обладает противовоспалительным действием.

В последние годы в Украине все популярнее становится здоровое питание. Это залог хорошего самочувствия, избавления от многих недугов, крепкая нервная система и нормализация веса. К тому же в наше время полезная еда очень вкусная. Доказательством является Боули - современный тренд здорового питания, когда на тарелку накладывали различные продукты.

Необычная блюдо пришло к нам с Востока. Там ее еще называют "чашей Будды" (Buddha bowl).

lux.fm
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