5 дешевых продуктов, где есть натуральные пробиотики

Пробиотиков много в солениях и квашеной капусте Фото: harchi.info

Пробиотики становятся все более известными в мире. Однако, мало кто знает, что они есть не только в аптечных препаратах или в йогурте. Есть ряд продуктов богатые пробиотиками, которые могут быть в холодильнике каждого. Они доступны и вкусны.

После их употребления исчезают проблемы с кожей и пищеварением, лишний вес, снижение иммунитета, постоянная слабость и головокружение. Эти симптомы сигнализируют о дисбактериозе, при котором возникает вздутие живота.

Квашеная капуста

Для насыщения организма пробиотиками подойдет только непастеризованная квашеная капуста. Во время пастеризации исчезают все бактерии, в том числе и полезные. Квашеная капуста содержит антиоксиданты, клетчатку, витамины В, С, К, железо и натрий.

Соленья

Соленые помидоры и огурцы без добавления уксуса, а также моченые яблоки служат хорошим источником полезных микроорганизмов и витаминов С, В6, К. Эти продукты улучшают пищеварение, способствуют снижению воспалительных процессов в организме.

Кефир

Частое употребление кефира улучшает иммунитет, пищеварение, снимает воспалительные процессы в организме. Он содержит 10 видов полезных микроорганизмов. Кефир рекомендуется включить в свой рацион после курса приема антибиотиков и при частых диареях.

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Зеленые оливки

Употребление этого продукта обладает антимикробным и противовоспалительным действием, укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Темный шоколад

Пользу организму принесет только качественный, с высоким содержанием какао-бобов, шоколад. Он оказывает противовоспалительное действие, а также укрепляет сердце и сосуды.