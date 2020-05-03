4 эвакуационные спецрейсы в "Борисполе" проверили на коронавирус

Пограничники проверили пассажиров "Борисполя" на коронавирус. Фото: ГНСУ

В украинский аэропорт "Борисполь" прибыли четыре специальных эвакуационные рейсы - из Нью-Йорка, Лиссабона, Парижа и Цюриха. Ими вернулось 550 пассажиров.

"Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотрены карантин с применением приложении "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельный самоизоляцию по указанным адресам ", - сообщили в пресс-службе пограничников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МАУ доправит из-за границы еще около 2 тыс. украинцев

Всего за прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружили в пунктах пропуска. На государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 000 человек. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц тоже не обнаружили.

Из аэропорта "Борисполь" в ближайшее время запланированы еще два рейса в Финляндию. Вылететь смогут граждане Украины, имеющие право на официальное трудоустройство в этой стране, рассказали в пресс-службе авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ).