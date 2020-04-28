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вторник, 28 апреля 2020 11:44

Спецрейсы заробитчан: куда полетят в ближайшее время

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Спецрейсы заробитчан: куда полетят в ближайшее время
Из аэропорта "Борисполь" в ближайшее время запланированы еще два рейса в Финляндию dt.ua

Из аэропорта "Борисполь" в ближайшее время запланированы еще два рейса в Финляндию. Вылететь смогут граждане Украины, которые имеют право на официальное трудоустройство в этой стране, рассказали в пресс-службе авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ).

Такие же проекты запланированы в Германию и Англию.

В авиакомпании добавили, что потенциальным пассажирам необходимость иметь контракт с компанией-работодателем не менее чем на полгода. Больше ни о каких ограничениях не сообщается.

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Рейсы в Финляндию оплачивает эстонская частная компания. Название заказчика авиаперевозчик не разглашает. Представители вышли на МАУ с запросом стоимости рейса, сообщив, что разрешение финских госорганов в процессе получения.

"И как только было получено согласование от Министерства труда Финляндии, заказчик подтвердил рейс и подписал контракт", – объясняют в украинской авиакомпании.

Польша готова организовать чартерные рейсы, чтобы забрать украинских заробитчан. В соседней стране из-за карантина возник дефицит рабочей силы. Через карантин не хватает рабочей силы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без украинцев, которые раньше приезжали на сезонные работы. Польские бизнесмены готовы оплатить чартерные рейсы. Если потеряют урожай, то убытки будут больше.

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28
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