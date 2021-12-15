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среда, 15 декабря 2021 18:33

"Выполняйте упражнения "тожиться" и "мыкаться" - как подготовиться к знакомству с родными партнера

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&quot;Выполняйте упражнения &quot;тожиться&quot; и &quot;мыкаться&quot; - как подготовиться к знакомству с родными партнера
Как подготовиться к знакомству с родителями партнера: психология дала советы Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог Наталья Ежова поделилась, как настроиться на первую встречу с родителями любимого или любимой.

Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" дала советы, которые помогут произвести хорошее впечатление на родных партнера. Во время знакомства следует выполнять упражнения "тожиться" и "мыкаться".

"То есть вы слушаете, что говорят родители, выбираете то, что совпадает с вашим видением мира, и говорите "я тоже". Например: "Я тоже люблю чай". Также во время разговора находите те вещи, в которых вы с родителями можете объединиться, и говорите "мы". Например: "Давайте вместе сходим куда-то", - сказала Ежова.

Надо показать свою благодарность и быть любезными.

"Вы же действительно благодарны, что родители создали и воспитали такого замечательного для вас партнера. А если в дальнейшем вы со своим партнером создадите семью, родители станут ее неотъемлемой частью. Поэтому важно поддерживать связь, говорить искренне и с уважением" , – объяснила психолог.

Специалистка добавила, что можно поговорить о своем партнере.

"Родителям это приятно. Расскажите, каким или какой вы видите их сына или дочь, как вы познакомились, какие у вас планы", - прокомментировала она.

Но Ежова отметила, что "нравиться родителям – это не основная ваша задача".

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"Главное – выстроить классную связь со своим партнером. Тогда это автоматически сформирует хорошие отношения и с его родителями", – добавила женщина.

Психолог и ведущая Наталья Ежова рассказала, что означает одиночество и почему полезно побыть одному. Сначала важно определить понятие одиночества. Ведущая реалити объяснила, что каждый трактует его по-разному.

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Дата
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