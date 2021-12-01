Психолог назвала четыре причины, почему не стоит бояться одиночества

Почему не нужно бояться одиночества: психолог дала советы. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог и ведущая Наталья Ежова рассказала, что означает одиночество и почему полезно побыть одному.

Сначала важно определить понятие одиночества. Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" объяснила, что каждый трактует его по-разному.

"Для кого-то одиночество – это свобода и самодостаточность. А для кого-то – иначе: когда у них никого нет, они не выживут, они зависимы. Психологически здоровые люди со сложившимися личностями не видят в одиночестве негативного подтекста", – сказала Ежова.

Первой причиной, почему не следует бояться одиночества, психолог назвала разговор с собой.

"Когда мы остаемся одни, то можем поговорить сами с собой. Во-вторых, в этот период можно восстановиться, отдохнуть набраться сил и отдышаться. В-третьих, в одиночестве рождаются шедевры. А в-четвертых, мы можем увидеть план своих действий и планировать жизнь", - объяснила психолог.

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Чтобы воспринимать одиночество положительно, нужно посмотреть то, как вы проводите время наедине с собой.

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