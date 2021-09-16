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четверг, 16 сентября 2021 13:12

Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу

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Жены писателей и издателей братьев Капрановых, близнецы Инна и Светлана вспомнили знакомство с мужьями.

Автор: предоставлено Инной Капрановой
  Инна и Светлана вспомнили знакомство со своими мужьями
Инна и Светлана вспомнили знакомство со своими мужьями

"Когда нам было 16 лет, на летние каникулы нас отправили отдыхать к маминой подруге в Очаков. Та придумала какое-то приключение - надо что-то отремонтировать, и позвала к себе Виталия и Дмитрия. Так мы познакомились с будущими мужьями. Ребятам тогда было по 20 лет. Начали общаться - гуляли по городу, ходили на пляж, катались на лодках. Когда они поехали в Москву, писали нам письма, звонили", - поделилась Инна.

В следующем году влюбленные поженились.

"Мужья говорят, что выбрали нас на ю-зе-фа. До сих пор не можем понять, правда это или шутка. Расписывались в Украине, потому что в Москве не позволяли выходить замуж в 17 лет. В Очакове организовали большую свадьбу почти на 200 гостей. Для города она стала настоящим событием. Даже другие отменили в тот день. Местные пришли посмотреть на церемонию бракосочетания, ведь расписывались две пары близнецов. Когда вышли из ЗАГСа, вокруг была толпа", - добавила Светлана.

Автор: предоставлено Инной Капрановой
  Инна и Светлана Капрановы имеют общий бизнес: обладают брендом женской одежды dVVi kapranova & kapranova и туристической фирмой
Инна и Светлана Капрановы имеют общий бизнес: обладают брендом женской одежды dVVi kapranova & kapranova и туристической фирмой

Сестры Капрановы признались, что сначала не хотели надевать традиционные свадебные платья.

"Благодаря тому, что мама настояла, у нас были красивые свадебные платья, как у принцесс. Наряды шила талантливая дизайнер и модистка, которая через 10 лет начала работать у Пьера Кардена".

Светлана с Дмитрием воспитали двух сыновей. У Инны и Виталия дочь и сын.

"Детей не делим на своих и чужих. Они - наши. Никогда не говорим, что это твой родной брат, а это двоюродный. Все дети воспитывались в семье. Любим всех одинаково. Сейчас они тоже дружны. Но их стало больше - еще невестки и зять", - добавила Инна.

Полный текст рассказа сестер Капрановых читайте в свежем номере журнала "Країна" за 16 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можно надевать все: дизайнеры поразили неожиданными рекомендациями

Сестры Инна и Светлана Капрановы основали бренд женской одежды dVVi kapranova & kapranova. Работают состилем кэжуал.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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Дата
16
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