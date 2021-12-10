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пятница, 10 декабря 2021 17:29

Впервые в телеформате: один из выпусков реалити об отношениях провели в стиле "Мафии"
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В 13-м выпуске реалити "Эксы" показали одну из недель участников в таинственном формате. Впервые на телевидении в проекте сыграли в "Мафию".

Ведущий программы на "Новом канале" Александр Педан рассказал, что сначала участники заполнили специальные "Соглашения с совестью", которые и помогли определить Мафию.

"Было интересно, кто из эксов готов вредить другим участникам, чтобы остаться на проекте. Эта игра должна была показать, кто из них может быть не тем, за кого себя выдает", - сказал он.

Мафия не сдерживала себя в секретных задачах для соперников. Например, Алена Чаринцева убирала в комнате Ани и Августа, Илона Рябова спала на улице и стирала постельное белье всех участников, Егор Реммер делал массаж Августу, а Геворг Берчан перемыл обувь в доме. На испытаниях Мафия делала все, чтобы участники были в неловком положении.

До последнего пара не могли разоблачить Мафию.

Ведущий программы Александр Педан рассказал, что сначала участники заполнили специальные "Соглашения с совестью"
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В реалити "Эксы" показали одну из недель участников в таинственном формате. Впервые на телевидении в проекте сыграли в игру "Мафия"
В реалити "Эксы" показали одну из недель участников в таинственном формате. Впервые на телевидении в проекте сыграли в игру "Мафия"
Геворг Берчан перемыл всю обувь, чтобы уберечь себя и любимую Алену. Именно он и был Мафией
В реалити "Эксы" показали одну из недель участников в таинственном формате. Впервые на телевидении в проекте сыграли в игру "Мафия"

"Когда я узнал, что у нас будет "Мафия", то заволновался. Никогда не играл в нее. К тому же я не умею врать. А тут представилась возможность побыть главным персонажем недели – Мафией. Мне удалось справиться с заданием из-за моего азарта" , – поделился один из участников реалити Берчан.

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Чтобы запутать соперников и обеспечить паре иммунитет на 13-й неделе, мужчина подставил и себя. Берчан перемыл всю обувь, чтобы уберечь себя и любимую Алену.

В реалити "Эксы" испытания становятся сложнее. В третьем выпуске одна из пара сама захотела уйти из проекта. Эпизод имел кодовое название "побудь в моей шкуре".

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Дата
10
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