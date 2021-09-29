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среда, 29 сентября 2021 13:13

Не умеют договариваться и заботиться: кто покинул реалити про отношения
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В реалити "Эксы" испытания становятся сложнее. В третьем выпуске одна из пара сама захотела уйти из проекта.

Прошлый эпизод имел кодовое название "побудь в моей шкуре". Об этом рассказала ведущая реалити про отношения на "Новом канале" Наталья Ежова.

"На испытаниях женщины выполняли задания, которые больше присущи мужчинам, и наоборот. Последнее испытание было общим. Оно объединило пары в одно целое в прямом смысле слова. Так или иначе проявили себя все. Некоторые восприняли задачи, как Олимпийские игры, и мчали к победе, а некоторые действительно пытались найти пользу", – отметила она.

Третье испытание завершилось ссорой между Элис и Игорем. Пара даже задумалась над тем, чтобы оставить проект. Но ведущие – Ежова и Александр Педан – видели в них прогресс и изменения, а главное – потенциал. Поэтому не могли их отпустить. Элис и Игорь нашли общий язык на церемонии выгона и решили остаться в проекте.

Участники Элис и Игорь на третьем испытании рассорились
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Ведущие Александр Педан и Наталья Ежова приняли участие в шоу со своими детьми
Испытания в реалити становятся более сложными
Испытания в реалити становятся более сложными
Покинули проект Вадим и Виолетта

"В зоне риска оказались Вадим и Виолетта и Маша и Денис. Через совместное голосование определили, что путь на проекте заканчивается для первых. Они как не умели что-то делать вместе, коммуницировать, договариваться, заботиться, так и не умеют. Как пытались командовать друг другом, жаловаться, так и продолжают это делать", – сказал Педан.

Вадим и Виолетта были удивлены решением ведущих и участников.

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"Я благодарна за три недели, которые мы провели на проекте. Не думаю, что они прошли даром. Знаете, нас вроде только "расковыряли" и выпустили. Немного жестоко. Мне казалось, что еще слишком рано идти. И все равно тем, которым был, точно не выйдешь из реалити", – добавила женщина.

Герои третьего сезона реалити "Эксы" впервые встретились в колонии. А для того, чтобы снять стресс после заданий, парам устроили вечеринку. Ведущая проекта и психолог Наталья Ежова поделилась, что у нее от первой вечеринки смешанные эмоции.

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