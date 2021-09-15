Вечеринка, драка и слезы – стартовал третий сезон "Эксов"

Герои третьего сезона реалити "Эксы" впервые встретились в колонии. А для того, чтобы снять стресс после заданий, парам устроили вечеринку.

Ведущая проекта и психолог Наталья Ежова поделилась, что у нее от первой вечеринки смешанные эмоции. Об этом рассказала в реалити, что показывает "Новый канал".

"У нас появился любовный треугольник: Элис, Игорь Чернобай и Анжелика. Элис и Игорь – участники проекта, Анжелика – подруга Игоря, которая является третьей лишней в этих отношениях. Элис ревнует парня к ней, а он взамен доказывает, что фото в купальнике другой в его телефоне – это нормально", – прокомментировала Ежова.

Пока они выясняли отношения, то остальные участники устроили драку. Антон влез в разборки Элис и Игоря и отметил, что эта ситуация – недопустима. Илона Рябова вступила в словесную перепалку с ним.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Мне было бы неприятно, если бы в момент моих разборок с парнем и еще кем-то, кто спонтанно появился, рядом будет еще кто-то. Еще ярко комментировать все. Я попыталась объяснить Антону, что это не его дело. В момент, когда тот начал проявлять агрессию, за меня вступился мой любимый Егор. Я вообще не ожидала этого, потому что обычно решаю такие моменты сама. А здесь он дал мне шанс побыть девушкой", – сказала она.

Ревность Элис и неопределенность Игоря затронули всех участников. Анжелика призналась, что их с Игорем связывает только дружба, и у нее есть личная жизнь. В паре Элис и Игоря должны быть только двое. Элис решила дать шанс их отношениям.

"Я понял, что полный "лось", потому что допустил, что мы сейчас думаем не о свадьбе или свадебном путешествим, а о том, как сохранить наши отношения", – отметил Чернобай.

Ведущий Александр Педан подытожил, что "первый выпуск прошел в лучших традициях" реалити.

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"Яркое знакомство, где все сразу начали показывать свой характер. А потом – слезы, крики, драка. Моя просьба, чтобы мужчины прекратили, не слишком помогла. К счастью, участники сами смогли справиться с эмоциями. А еще начали говорить друг с другом", – добавил он.

В мае стартовали съемки третьего сезона реалити "Эксы". Шоу будет состоять из 15 выпусков. Руководитель проекта Светлана Ковда отметила, что тематикой нового сезона будут страхи.