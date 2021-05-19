Съемки третьего сезона "Эксов" начались в тюрьме

Недавно стартовали съемки третьего сезона реалити "Эксы". Шоу будет состоять из 15 выпусков.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Стартовали съемки третьего сезона реалити "Эксы"

Руководитель проекта Светлана Ковда отметила, что тематикой нового сезона, который покажет "Новый канал" осенью, будут страхи.

"Рабочее название: "Страхи ваших отношений". Все испытания построены так, что эксы вынуждены преодолевать свои страхи. Наши участники пришли на проект с совершенно разными проблемами. Но их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или отдельно", - рассказала она.

Съемки реалити начались в тюрьме.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Съемки реалити начались в тюрьме

"Таким образом показываем парам метафору их отношений: они заковали себя, но из заключения необходимо выйти в любом случае - вместе или отдельно", - отметила директор творческой студии StarLight Production Анна Калина.

Ведущий шоу Александр Педан во время съемок сначала увидел ссоры и поцелуи в тюрьме, а впоследствии - драку на вечеринке.

"После встречи с парами могу сказать, что от них можно ожидать чего угодно. Очень эмоциональные, разные, яркие. Но, к сожалению, у них много проблем в отношениях", - отметил мужчина.

Соведущая Педана, психолог и сексолог Наталья Ежова отметила, что главной целью реалити является помочь эксам понять, чего они хотят.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Ведущий шоу Александр Педан во время съемок сначала увидел ссоры и поцелуи в тюрьме, а впоследствии - драку на вечеринке

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"Я не стану палачом, который приказывает участникам быть вместе. Я буду мягкой психологом, которая дает максимальное количество поддержки и тепла, чтобы они чувствовали безопасность и могли раскрыться. Очень надеюсь, что пары покажут свои темные скрытые стороны после экстремальных и стрессовых испытаний", - поделилась Ежова.

Участница реалити "Від пацанки до панянки" 26-летняя Елена "Зая" Питын стала самой старшей ученицей Школы леди пятого сезона. Она принимала наркотики, пережила развод и предательство матери. Самой сложной для нее была алкогольная зависимость.