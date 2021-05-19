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четверг, 20 мая 2021 17:45

Съемки третьего сезона "Эксов" начались в тюрьме

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Недавно стартовали съемки третьего сезона реалити "Эксы". Шоу будет состоять из 15 выпусков.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Стартовали съемки третьего сезона реалити "Эксы"
Стартовали съемки третьего сезона реалити "Эксы"

Руководитель проекта Светлана Ковда отметила, что тематикой нового сезона, который покажет "Новый канал" осенью, будут страхи.

"Рабочее название: "Страхи ваших отношений". Все испытания построены так, что эксы вынуждены преодолевать свои страхи. Наши участники пришли на проект с совершенно разными проблемами. Но их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или отдельно", - рассказала она.

Съемки реалити начались в тюрьме.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Съемки реалити начались в тюрьме
Съемки реалити начались в тюрьме

"Таким образом показываем парам метафору их отношений: они заковали себя, но из заключения необходимо выйти в любом случае - вместе или отдельно", - отметила директор творческой студии StarLight Production Анна Калина.

Ведущий шоу Александр Педан во время съемок сначала увидел ссоры и поцелуи в тюрьме, а впоследствии - драку на вечеринке.

"После встречи с парами могу сказать, что от них можно ожидать чего угодно. Очень эмоциональные, разные, яркие. Но, к сожалению, у них много проблем в отношениях", - отметил мужчина.

Соведущая Педана, психолог и сексолог Наталья Ежова отметила, что главной целью реалити является помочь эксам понять, чего они хотят.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Ведущий шоу Александр Педан во время съемок сначала увидел ссоры и поцелуи в тюрьме, а впоследствии - драку на вечеринке
Ведущий шоу Александр Педан во время съемок сначала увидел ссоры и поцелуи в тюрьме, а впоследствии - драку на вечеринке

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"Я не стану палачом, который приказывает участникам быть вместе. Я буду мягкой психологом, которая дает максимальное количество поддержки и тепла, чтобы они чувствовали безопасность и могли раскрыться. Очень надеюсь, что пары покажут свои темные скрытые стороны после экстремальных и стрессовых испытаний", - поделилась Ежова.

Участница реалити "Від пацанки до панянки" 26-летняя Елена "Зая" Питын стала самой старшей ученицей Школы леди пятого сезона. Она принимала наркотики, пережила развод и предательство матери. Самой сложной для нее была алкогольная зависимость.

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Дата
20
мая

Запретили слушать Газманова, Боярского и Лепса

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