Финалистка "Від пацанки до панянки" пьяной упала из троллейбуса

Самой сложной для нее была алкогольная зависимость. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Участница реалити "Від пацанки до панянки" 26-летняя Елена "Зая" Питын стала самой старшей ученицей Школы леди пятого сезона. Она принимала наркотики, пережила развод и предательство матери. Самой сложной для нее была алкогольная зависимость.

"Однажды я упала из троллейбуса. Мы просто сильно выпивали и веселились. Но потом мозг сыграл со мной злую шутку. Когда на остановку подъехал троллейбус, я решила на нем покататься. Подошла и увидела позади лестницу, которая ведет на крышу. Вцепилась за нее и поехала. Еду и понимаю, что больше не хочу кататься, мне неинтересно. Когда стало совсем скучно, я спрыгнула на ходу", - рассказала финалистка шоу, что показывает "Новый канал".

Питын травмировалась: разбила лицо, поранила бок и плечо. Но это не все ее "приключения".

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"Пьяной она могла лечь на проезжую часть или заснуть где-то на стройке. Из-за проблем с алкоголем выглядела, как опухшее чудовище", - отметила подруга Питын - финалистка второго сезона реалити Таня "Халк" Коцюба.

В пятом сезоне шоу "Від пацанки до панянки" победу одержала 17-летняя Валерия "Чича" Ткаченко. Она пережила клиническую смерть и несколько попыток самоубийства. Девушка пришла в реалити для того, чтобы побороть наркотическую зависимость.