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вторник, 11 мая 2021 18:59

Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице "Від пацанки до панянки 5"
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В пятом сезоне шоу "Від пацанки до панянки" победу одержала 17-летняя Валерия "Чича" Ткаченко. Она пережила клиническую смерть и несколько попыток самоубийства. Девушка пришла в реалити для того, чтобы побороть наркотическую зависимость.

Победительница получила 100 тыс. грн и золотую брошь Феникса - символ возрождения. Директор Школы леди Татьяна Мокриди отметила, что Ткаченко "простила родных и построила планы на будущее". Поэтому ее выбрали как лучшую среди финалисток.

Девушка родом из Таврийск Херсонской области. Ранее занималась футболом. Покинула хобби после остановки сердца. Впоследствии начала употреблять наркотики.

С шести лет Ткаченко работала на полях и самостоятельно зарабатывала. С матерью были сложные отношения: девушка уверена, что та так и не смогла подарить ей детство. Дни рождения Ткаченко проходили на работе, а ей хотелось праздника.

Впервые попробовала наркотики в 13 лет: тогда она покурила траву.

17-летняя Валерия "Чича" Ткаченко стала победительницей в пятом сезоне шоу "Від пацанки до панянки"
Фото: ledi.novy.tv/ua
17-летняя Валерия "Чича" Ткаченко стала победительницей в пятом сезоне шоу "Від пацанки до панянки"
17-летняя Валерия "Чича" Ткаченко стала победительницей в пятом сезоне шоу "Від пацанки до панянки"
17-летняя Валерия "Чича" Ткаченко стала победительницей в пятом сезоне шоу "Від пацанки до панянки"
17-летняя Валерия "Чича" Ткаченко стала победительницей в пятом сезоне шоу "Від пацанки до панянки"

"Позже попробовала фен. Попала не в ту компанию. Там употребляли наркотики. И я присела", - признавалась Ткаченко.

Во время съемок проекта участница пережила ломки. В одном из интервью девушка делилась, что из-за них хотела покинуть шоу. Во время испытаний в психиатрической больнице в реалити осознала, что не вернется к прежней жизни. Тогда она посмотрела видео, в котором курила, а рядом племянница пускала пузыри.

"Расплакалась. Боялась ее потерять. И задумалась, чем наполняла свою жизнь, и к каким последствиям могут привести мои действия. Еще в проекте пообещала, что удержусь от наркотиков. Хотя, признаюсь, было страшно возвращаться в обычную жизнь. Особенно страшно было ехать домой. Ведь ты идешь по улицам, а там каждый угол напоминает о наркотиках", - рассказывала девушка.

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Теперь Ткаченко пытается обустроиться в столице, куда впоследствии переехала.

Директор Татьяна Мокриди вспомнила, когда ученицы Школы леди 5-го сезона захотели с ней обняться. Женщина отметила, что во время прощания с "пацанками" она чувствовала их тревогу.

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