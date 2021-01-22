"Им не хватало нежности и любви" - директор Школы леди рассказала о "пацанках"

Директор отметила, что во время прощания с "пацанки" она чувствовала их тревогу. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Директор Татьяна Мокриди вспомнила, когда ученицы Школы леди 5-го сезона захотели с ней обняться.

"Этот сезон меня поразил тем, что уже в начале 2-й недели в Школе леди я услышала от девушек:" Можно вас обнять? "Конечно, за эти недели объятий было немало. Ведь я очень хорошо понимала, что в их жизни не хватало нежности , добра и любви. Человек, которого часто занимают, менее агрессивный и более спокойный. А этого не скажешь о тех, которые стали ученицами 5-го сезона Школы леди в реалити "Від пацанки до панянки", что показывает "Новий канал", - вспомнила Мокриди.

Директор отметила, что во время прощания с "пацанами" она чувствовала их тревогу.

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"Мне передавался их беспокойство по возвращению в реальную жизнь. Надеюсь, что наши объятия и искреннее отношение добавили им тепла и уверенности в себе", - добавила она.

Директор Татьяна Мокриди подчеркнула, что форма важна в Школе леди проекта "Від пацанки до панянки", что показывает "Новый канал". "Форма для участников 5-го сезона модная и удобная. Для девушек был разработан целый школьный комплект: брюки, пиджак, блузки и пальто. Участницы докажут, что леди можно быть в брюках и кроссовках", - рассказала Мокриди.