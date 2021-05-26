Влюбленные из Харькова месяцами ходят связанные цепью. Когда снимут

Харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова снимут цепь на своей свадьбы. К тому времени будут ходить связаны между собой.

Приковаться друг к другу решили на День влюбленных 14 февраля. Сначала хотели его снять сразу, но решили и дальше ходить так, рассказали Gazeta.ua.

Автор: Лилия Мыцко Александр и Виктория в отношениях уже более шести лет.

Это событие зафиксировали в Книге рекордов Украины. Влюбленные продадут цепь на международном аукционе. Цена стартует от $3 млн.

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"Мы решили заковать себя снова. Но уже кольцами. Да, мы женимся. Когда именно это событие произойдет, точно не скажу, но в ближайшее время. Сейчас идет подготовка к свадьбе. Выбираем между тремя ЗАГСами. В одном из них прямо во время церемонии нам снимут цепь болгаркой. В Украине такое будет происходить впервые", - рассказал Кудлай.

По их словам, к этому решению пришли вместе во время одного из разговоров. За время, проведенное в оковах, часто ссорились, но это в прошлом.

Автор: Лилия Мыцко С цепью пара живет уже три месяца и 12 дней.

"Бывало такое, что часто ссорились. Постоянно находиться рядом трудно, нет личного пространства. Сам факт отсутствия свободы угнетал. Но потом ссоры прекратились - видимо, устали. Однако сейчас уверены в своих отношениях, потому что прошли нелегкий путь, преодолели тяжелый этап", - говорит Пустовитова.

В отношениях пара уже более шести лет. Утверждают, что уже готовы к семейной жизни и сознательно сделают важный шаг. Дату свадьбы влюбленные вскоре анонсируют в соцсетях.

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