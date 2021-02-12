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пятница, 12 февраля 2021 16:45

Включайте интуицию и креатив: как незабываемо провести День святого Валентина

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Включайте интуицию и креатив: как незабываемо провести День святого Валентина
Мокриди дала советы, как следует провести День влюбленных. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Если хотите удивить любимых, то лучший вариант подарка - эмоции. Как устроить незабываемый День святого Валентина, с Gazeta.ua поделилась Татьяна Мокриди - директор школы леди реалити "От пацанки до панянки" на "Новому каналі".

"Настоящую искреннюю любовь не заменят никакие подарки, ведь самое дорогое не купишь. Если хочется сделать что-то приятное, включайте интуицию и креатив. Подарите то, что уже завтра станет хорошим воспоминанием - яркое впечатление, минуты счастья и наслаждения", - отметила она.

Мокриди дала советы, как следует провести День влюбленных.

"Зажгите свечи, поставьте в вазу весенние цветы, приготовьте вместе вкусный ужин, добавив обязательно к блюду щепотку любви. Скажите друг другу: "Я тебя люблю". И обязательно помечтайте: закончится эпидемия и вы убежите вместе от всего мира. Путешествия - самые яркие воспоминания жизни", - сказала Мокриди.

Она добавила, что надо чаще говорить слова любви и не только 14 февраля.

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"Это окрыляет, дает силы, веру, надежду. Насколько больше в мире было бы счастливых людей, если бы фраза "Я тебя люблю" была бы вовремя сказанная. Пусть День святого Валентина будет у каждого ежедневно. Любят же не раз в год", - отметила Мокриди.

Совсем скоро влюбленные будут отмечать День святого Валентина. Как не прогадать с подарком, рассказала директор школы леди Татьяна Мокриди. Она является экспертом в деловом и бытовом этикете.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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