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вторник, 17 августа 2021 21:00

Ученые опровергли миф о влиянии тестостерона на мужчин

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Ученые опровергли миф о влиянии тестостерона на мужчин
Тестостерон может сделать человека агрессивным и более склонной к риску. Фото: pixabay

Бытует мнение, что высокий уровень тестостерона влияет на успешность мужчин.

Ученые опровергли этот факт, пишет Science Advances.

Исследования связывали уровень тестостерона у мужчин-руководителей и показатели их социально-экономическую успешность. Уровень тестостерона действительно больше у мужчин, имеющих высшее образование и являются предпринимателями.

В то же время тестостерон может сделать человека агрессивным и более склонним к риску. Такие качества полезны на рынке труда.

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На самом деле ведь не высокий уровень тестостерона приводит к финансовому благополучию и успешности, а, наоборот, благоприятное социально-экономическое положение повышает тестостерон. Ето объясняют тем, что низкий социальный статус вызывает хронический стресс, а он, в свою очередь, может снизить уровень тестостерона. Высокий уровень этого гормона связан с крепким здоровьем, а оно может способствовать достижению лучших результатов в жизни.

Кожа на лице мужчин чувствительна, поэтому надо быть осторожным с бритьем. Чтобы ее не повредить, в процессе следует придерживаться некоторых советов. Первый из них - кожу следует нагреть перед бритьем. Иначе могут быть порезы и раздражение. Избежать осложнений можно, если предварительно нагреть кожу и раскрыть поры. Тогда бритье чище, а кожа более привлекательна.

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