Сколько процентов мужчин выбирают грудь, а не ягодицы женщин: неожиданная статистика

В 18-м эпизоде ​​развлекательного шоу "Кто сверху" приняли участие музыканты Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний) и Филипп Коляденко, ведущие проекта "Орел и Решка" Кирилл Макашов и Мишель Андраде, актриса Ольга Жуковцова и певица Lida Lee.

Ведущими проекта на "Новом канале" и капитанами команд являются Сергей Притула и Леся Никитюк. Для Gazeta.ua собрали интересные гендерные проценты из разных областей жизни.

Сколько процентов женщин принципиально не извиняются перед мужчиной, даже если виноваты сами?

"Я бы хотел верить, что их очень мало", - заявил Притула и предложил вариант 15%.

А по статистике – 44%.

Сколько процентов мужчин готовы взять кредит, чтобы удивить любимую драгоценным подарком?

По статистике шоу таких – 27%.

Сколько процентов мужчин хоть раз в жизни примеряли каблуки?

Женщины были убеждены, что многие мужчины имеют схожий опыт. На самом же деле – 65%.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сколько процентов мужчин используют гель для душа в качестве шампуня для волос?

46% респондентов признались в этом.

Сколько процентов мужчин реально хотят, чтобы у их любимой были накачаны губы?

Правильный ответ – 14%.

Сколько процентов мужчин считает грудь более сексуальным элементом, чем ягодицы?

Большинство участниц были убеждены, что мужчинам грудь – менее важна, чем ягодицы. По внутреннему опросу в мужской команде, определилось, что только Коляденко предпочитает грудь, а другие – заглядывают на женщин со спины. Статистика показала 48%.

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Сколько процентов мужчин считают, что стоят лучшей жены, чем у них?

13% мужчин откровенно признались в этом.

В игровом шоу "Кто сверху" звездные участники отвечают на неординарные вопросы о женщинах и мужчинах. В 17-м эпизоде ​​приняли участие телеведущий Григорий Решетник, певец Ivan Navi, участник 11-го сезона проекта "Холостяк" Михаил Заливако, телеведущая Надежда Матвеева, актриса Ксения Мишина и певица Виктория Смеюха.