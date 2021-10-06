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среда, 06 октября 2021 18:06

Скольким мужчинам не нравится, когда жены греют о них ноги в постели: интересная статистика
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В очередном выпуске игрового шоу "Кто сверху" ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с командами узнавали неожиданные проценты о мужчинах и женщинах.

В шестом эпизоде ​​проекта на "Новом канале" приняли участие шеф реалити "Адская Кухня" Алекс Якутов, юморист Егор Крутоголов, актер Андрей Фединчик, юмористка Яна Глущенко и актрисы Наталья Денисенко и Даша Трегубова.

Для Gazeta.ua подготовили интересные факты о мужчинах и женщинах в процентах.

Сколько процентов женщин перед тем, как заказать клининг, убирают дома?

"Перед тем, как пойти в спортзал, нужно похудеть. Это нормальная алогичность, которую я замечал в женщинах", - прокомментировал Притула.

Поэтому участники решили, что убирают перед клинингом тоже немало женщин. На самом деле таких - 8%. Хотя почти все участницы признались, что практикуют такое.

Сколько процентов мужчин хоть раз, соблазняя женщину, пользовались советами из статей в мужских журналах?

По статистике, таких всего 14%.

В очередном выпуске шоу команды узнавали неожиданные проценты о мужчинах и женщинах
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В очередном выпуске шоу команды узнавали неожиданные проценты о мужчинах и женщинах
В женской команде были юмористка Яна Глущенко и актрисы Наталья Денисенко и Даша Трегубова
В мужской команде были шеф реалити "Адская Кухня" Алекс Якутов, юморист Егор Крутоголов и актер Андрей Фединчик
В очередном выпуске шоу команды узнавали неожиданные проценты о мужчинах и женщинах

Скольким процентам мужчин не нравится, когда жена зимой ложится в кровать и начинает о него греть ноги?

Ответ - 69%.

Сколько процентов женщин никогда не пользовались духовкой?

15% респондентов ответили, что никогда не пользовались духовкой.

Сколько процентов мужчин, когда мужской туалет занят, могут сходить в женский?

Участницы шоу предположили, что таких 12%. А на самом деле - 47%.

Сколько процентов мужчин считают нормальным иметь брачный договор с женой?

Глущенко и Денисенко признались, что у них его нет. Обдумав вопрос, девушки определились, что таких мужчин меньше половины. А на самом деле - 50%.

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Сколько процентов мужчин носят джинсы, пока не протрут в них дырку?

Участницы сказали 69% и "попали" в допустимую погрешность, так как правильный ответ - 79%.

В развлекательном шоу "Кто сверху?" после каждого раунда команда-победитель с капитанами и ведущими Лесей Никитюк и Сергеем Притулой отвечает на неожиданные вопросы о женщинах и мужчинах.

Участвовали в пятом выпуске шоу певицы Светлана Тарабарова и Даша Астафьева, хореограф Алена Шоптенко, шоумен Иракли Макацария, телеведущий Даниэль Салем и участник проекта "Холостяк 5" Сергей Мельник.

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