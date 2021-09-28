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вторник, 28 сентября 2021 18:25

Похудели на карантине и любят Винника: интересная статистика о мужчинах и женщинах
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В развлекательном шоу "Кто сверху?" после каждого раунда команда-победитель вместе с капитанами и ведущими Лесей Никитюк и Сергеем Притулой отвечает на неожиданные вопросы о женщинах и мужчинах.

Участвовали в пятом выпуске шоу на "Новом канале" певицы Светлана Тарабарова и Даша Астафьева, хореограф Алена Шоптенко, шоумен Иракли Макацария, телеведущий Даниэль Салем и участник проекта "Холостяк 5" Сергей Мельник.

Специально для Gazeta.ua собрали интересную статистику о женщинах и мужчинах в процентах.

Сколько процентов мужчин хотят троих и более детей?

"Точно хочет Притула", - сразу заявила Никитюк. А он не только хочет, у него уже есть трое детей. Женщины решили, что таких мужчин – 24%. На самом деле – 45%.

Скольким процентам мужчин нравится творчество Олега Винника?

14% респондентов заверили, что действительно являются ценителями музыки этого артиста.

Сколько процентов мужчин считают, что у них есть чувство юмора?

Женская команда решила отвечать, не обсуждая и не думая. И угадали правильную статистику без всякой погрешности. Таких – 85%.

В пятом выпуске проекта сыграли шоумен Иракли Макацария, телеведущий Даниэль Салем и участник проекта "Холостяк 5" Сергей Мельник
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Участники команд отвечали на интересные вопросы о мужчинах и женщинах
Участники команд отвечали на интересные вопросы о мужчинах и женщинах
Актриса, исполнительница и фотомодель Даша Астафьева сыграла в пятом выпуске развлекательного шоу
Певица Светлана Тарабарова тоже приняла участие в шоу

Сколько процентов женщин похудели на карантине?

Правильный ответ – 33%.

Сколько процентов женщин бесятся, когда женщины в "Кто сверху?" проигрывают?

Мужская команда справилась с этой задачей. По статистике таких женщин – 37%.

Сколько процентов женщин во время ссоры говорили фразу: "Делай, что хочешь"?

Мужчины сначала хотели назвать 100%, а потом подумали и озвучили 81%. Правильная статистика – 75%.

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Сколько процентов мужчин не умеют заполнять счета на оплату коммуналки, потому что это всегда делает их женщина?

Никитюк решила рискнуть и назвать случайную цифру. Как правильный ответ озвучила возраст Притулы – 40. И угадала, потому что правильный ответ – 49%.

Ведущие проекта "Кто сверху?", капитаны Сергей Притула и Леся Никитюк с командами узнавали интересные факты в процентах о мужчинах и женщинах. В четвертом выпуске приняли участие модель Алла Костромичева, прима-балерина Екатерина Кухар, юмористка Александра Машлятина, актер Гарик Бирча, юморист Иван Люленов и премьер Национальной оперы Александр Стоянов.

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