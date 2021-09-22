Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах

В игровом шоу "Кто сверху" продолжают удивлять статистикой о женщинах и мужчинах. После каждого раунда команда-победитель отвечает на бонусные вопросы.

Ведущие проекта на "Новом канале" и капитаны Сергей Притула и Леся Никитюк с командами узнавали интересные факты в процентах о мужчинах и женщинах. В четвертом выпуске приняли участие модель Алла Костромичева, прима-балерина Екатерина Кухар, юмористка Александра Машлятина, актер Гарик Бирча, юморист Иван Люленов и премьер Национальной оперы Александр Стоянов.

Для Gazeta.ua подготовили интересную статистику о женщинах и мужчинах.

Сколько процентов мужчин, говоря с друзьями о жене, не называют ее по имени, а говорят "моя..."?

Костромичева призналась, что муж называет ее по имени лишь тогда, когда собеседник знает ее лично. Если же это незнакомец, то говорит просто: "Моя жена". Женская команда предположила, что это 51%. На самом деле таких мужчин - 43%.

Сколько процентов женщин отказывались от предложения руки и сердца?

Машлятина призналась, что такие ситуации были в ее жизни. По статистике, еще такое было у 32% женщин.

Сколько процентов мужчин получали травмы после фразы: "Давай на спор"?

Участницы пошутили, что такое может произойти, когда человек азартный и не слишком умный. Они сказали 28%. На самом деле - 39%.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сколько процентов мужчин узнавали имя женщины после секса?

По статистике - 26%.

Сколько процентов женщин после расставания с мужчинами удаляли их из друзей в социальных сетях?

Участники считали, что таких больше половины. А на самом деле - 40%.

Сколько процентов женщин простили бы мужчине измену, если бы тот изменил с Анжелиной Джоли?

Громкие обсуждения и предположения мужчин в шоу не помогли. Они не угадали. По статистике - 26%.

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Сколько процентов мужчин ради шутки выключали свет в туалете, когда там была жена?

61% респондентов ответили, что "бывало и такое".

Участники развлекательного шоу "Кто сверху" в каждом выпуске отвечают на бонусные вопросы женщин и мужчин. Ведущие проекта Сергей Притула и Леся Никитюк с командами узнают интересные факты после каждого раунда.