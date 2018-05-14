Сергей Бабкин с женой во второй раз стали под венец

11 мая супруги Бабкины отпраздновали розовую свадьбу - 10 годовщину брака. По этому случаю устроили повторную свадьбу.
Фото с праздника Сергей Бабкин выложил на своей странице в Instagram.
Сергей и Снежана Бабкина решили повторно сыграть свадьбу, однако, уже в не в таком официальном стиле. Вместо белого платья и классического костюма звездные молодожены выбрали для себя стильные шорты и футболки. Сергей дополнил образ соломенной шляпой, а Снежана решила украсить свою голову традиционной фатой.
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У этой девушки есть все,
В чём так нуждаюсь я.
И у меня есть, кажется, все то,
Что ей необходимо… - Сергей покомментировал фотографии стихотворением.
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