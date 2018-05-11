Вера Брежнева нежно поздравила Меладзе с юбилеем

Меладзе 55 Фото: Социальные сети

Вера Брежнева поздравила супруга Константина Меладзе с 55-летием. В честь этого события певица опубликовала нежную черно-белую фотографию, на которой запечатлена в объятиях любимого:

"Сегодня 55", — подписала снимок звезда, сопроводив его значком сердечка.

Подобных фотографий в аккаунте Веры нет. Поклонники пары отреагировали лайками, комплиментами, поздравлениями в адрес Меладзе и пожеланиями долгой счастливой семейной жизни.

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О романе Брежневой и Меладзе начали говорить, еще когда музыкант был женат на своей первой жене Яне. Слухи подтверждения не находили, поэтому тайная свадьба влюбленных, состоявшаяся осенью 2015 года в Италии, стала настоящей сенсацией. Практически никаких совместных выходов в свет и публичных рассказов об отношениях. Меладзе в интервью рассказывает, как Вера изменила его, а она изредка публикует архивные фотографии с мужем.