Роман с женатым: 9 признаков, что он никогда не разведется

Сколько бы психологи ни убеждали, что роман с женатым мужчиной обрекает на страдания, женщины каждый раз верят, что финал их истории будет счастливым. Для некоторых женщин отношения с женатым мужчиной – лишь секс и ничего личного, но таких единицы. Большинство любовниц лелеют в душе надежду развести его с законной половиной и заполучить в мужья. Но такой шанс выпадает редко.

Как не потратить лучшие годы впустую, и по каким сигналам можно понять, что избранник не уйдет от своей жены к любовнице, пишет marieclaire.ru.

Нет проблем

Ваших проблем для него не существует. Мужчину интересуют секс и та часть вашей жизни, которая связана с ним – когда и где вы проведете совместный досуг, куда вместе поедете отдохнуть, как часто будете встречаться, в какой ресторан пойдете поужинать и так далее. Ваша жизнь вне отношений с ним – ваша семья, работа, дети, родители, родственники, друзья и дела – его не интересуют. Погружаться во все это в полной мере и брать на себя ответственность он не готов. Это говорит о том, что вы не включены в его дальнейшие планы. Такой мужчина никогда не уйдет от жены к вам. Если вы мечтаете непосредственно о замужестве и создании семьи, задумайтесь – стоит ли продолжать роман?

Запретная тема

Совместные планы на будущее и развитие ваших дальнейших отношений для него табу. Он общается здесь и сейчас, не забегает вперед, ничего не обещает, не строит планов на будущее. Он не обдумывает в деталях ваш с ним совместный быт, не предлагает конкретики, например – я покупаю квартиру, в которой мы с тобой будем жить, развожусь с женой в течение пары месяцев и предлагаю тебе руку и сердце. Если мужчина старательно избегает подобных тем – это плохой сигнал. Так он демонстрирует, что в будущем ничего менять не собирается. Ваши надежды выйти замуж за этого человека тщетны.

Диалоги о любви

Искренних признаний в любви на трезвую голову вы от него не услышите. Многие мужчины, говоря о своих чувствах, видят для себя определенную ответственность. Для них это шаг вперед в развитии ваших отношений. Партнер, который не видит совместного будущего с вами, вряд ли будет распахивать душу. Впрочем, есть другая категория мужчин – болтуны-обольстители. На первом же свидании они признаются в любви, планируют имена ваших будущих детей и клянутся вам в вечной верности. В эти признания они не вкладывают никакого смысла и не планируют сдержать хотя бы одно обещание.

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Побег с препятствиями

Некоторые мужчины маскируются под жертву обстоятельств. Они найдут тысячу отговорок, чтобы не уходить из семьи. Ваш избранник вас любит, но не готов прямо сейчас развестись, потому что маленькие дети, сложный раздел имущества, жена болеет. Мужчина-жертва может кормить обещаниями и "динамить" вас десятки лет. Кстати, такой сценарий развития событий возможен и с неженатым партнером, который не готов к браку.

Шпионские игры

Ваш возлюбленный не знакомит вас ни с кем – ни с родителями, ни с близкими друзьями. Когда мужчина планирует кардинальные перемены в семейном положении, он посвящает в свои личные дела сначала лучшего друга, затем просто товарищей или коллег, потом родных, ему важно их мнение. Такая последовательность действий говорит о том, что он настроен серьезно и решительно, для него важно, чтобы его окружение приняло новую избранницу. Впрочем, если партнер все-таки познакомил вас с друзьями, стоит внимательно присмотреться к компании. Если все его друзья имеют любовниц и не уходят от жен, значит, и вам уготована исключительно роль любовницы.

Манипуляции

Стоит только открыто заявить о желании стать его женой, как он тут же закатывает скандал. Мужчина осыпает вас обвинениями, что вы портите ваши идеальные отношения, не даете ему возможности строить дальнейшую жизнь с вами, вынуждаете конфликтовать и вообще его не любите. Далее по сценарию он уходит. Это манипулятивное поведение говорит о том, что мужчина не готов к серьезным отношениям. Он всегда найдет, к чему придраться, чтобы прервать роман. До тех пор, пока вы не спрячете свои амбиции с желаниями и не проявите инициативу для примирения. Схема будет повторяться из раза в раз. И все ваши требования будут превращаться в пустой звук.

Муж на час

Бурный секс, страсть. А после – внезапная смена настроения и неприкрытая неприязнь к вам. Такое происходит с мужчинами, у которых хорошие, теплые взаимоотношения с женами, но интимная часть брака отсутствует. Они вынуждены удовлетворять базовые потребности на стороне, но в глубине души им стыдно за предательство. Из ненасытного самца и мачо он превращается в раздраженного неприятного типа, который хочет побыстрее завершить общение до следующего раза. Ваше присутствие обостряет чувство его вины.

Под прикрытием

За ухоженным мужчиной стоит женщина, которая всегда следит за его внешним видом. Он носит обеды в контейнерах и не может жить без ее советов? Значит, он видит в ней стратегического союзника, с которым обсуждает все. Такую жену-партнера бросить гораздо труднее, чем самую желанную любовницу. Он не станет ничего менять в своей жизни и никогда не разрушит семью.

Долгосрочные инвестиции

Редкий мужчина станет попусту сорить деньгами. Скорее, он вложит их в какой-то привлекательный проект, будь то бизнес-проект, хобби или женщина. Муж будет вкладываться в свою законную половину, так как она этого требует. Планируя будущее с женщиной, мужчина предполагает и траты на нее. Если же вы видите, что в его статьях расходов вы никак не фигурируете, значит, официального брака с ним не ждите.

Мужчины – существа решительные и при необходимости для того чтобы сделать выбор, им требуется минимальное количество времени. То есть, если он не кинулся в первый же месяц подавать на развод – можете быть уверены – уже не побежит. Здесь работает та же схема, что и со свадьбой: если за три года вас никто не повел под венец, скорее всего и не поведет.