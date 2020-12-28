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понедельник, 28 декабря 2020 10:27

"Решил дать ей моральную пощечину". Участника реалити "распяли" в Перу
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Участника реалити-шоу Владимира во время испытания "распяли". Супруги Владимир и Яна поехали в Перу для участия в шоу и разнообразить свой быт.

Пара приняла участие в реалити "Кохання на виживання", которое показывает "Новий канал". Во время одного из испытаний местные жители "распяли" Владимира, прибинтовывая его руки к палке.

"Тогда подумал: раз мне блокируют руки, придется жене поработать вместо меня. Это и хорошо. Я всегда принимаю решения в семье. Яна уже 5 лет сидит в декрете, и у нее выработалась боязнь что-то делать активно", - сказал участник.

Испытания пара не смогла пройти
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Испытания пара не смогла пройти
Испытания пара не смогла пройти
Испытания пара не смогла пройти
Испытания пара не смогла пройти

Яне нужно было доставить мужчину к перуанской ведьме и преодолеть 3 километра за 2 часа. Также она должна была собрать ингредиенты для зелья: бычьи рога, череп крокодила, внутренности коровы и червей. Лодка, в которой плыла пара, был дырявым.

"Я сильно испугалась. Без Вовы ничего не могу. Да и в детстве чуть не утонула, теперь у меня фобия - вода и глубина", - рассказала женщина.

"Решил дать ей моральную пощечину, чтобы привести в чувство. Мне не было ее жалко. В ее возрасте нужно становиться взрослым и уметь решать вопросы", - пояснил Владимир.

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Яна смогла доставить мужчину невредимым в пункт назначения. Но они не смогли пройти испытания.

Супруги Владимир и Яна приняли участие в реалити и отправилось в Перу, чтобы "освежить" отношения. Но мужчина не прошел проверку на верность. В последнем испытании в шоу "Кохання на виживання", что показывает "Новий канал", Владимир не смог устоять перед соблазнительными незнакомками в сауне. Мужчина остался с ними наедине. До секса не дошло, а детектор лжи подтвердил, что за период отношений он не изменял жене.

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Дата
28
декабря

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