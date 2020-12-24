"Хочу, чтобы она позволила взять ее за руку". Участник реалити не прошел проверку на верность

Супруги Владимир и Яна приняли участие в реалити и отправилось в Перу, чтобы "освежить" отношения. Но мужчина не прошел проверку на верность.

В последнем испытании в шоу "Кохання на виживання", что показывает "Новий канал", Владимир не смог устоять перед соблазнительными незнакомками в сауне. Мужчина остался с ними наедине. До секса не дошло, а детектор лжи подтвердил, что за период отношений он не изменял жене.

"Это была комплексная ошибка. Мое поведение в сауне была ненормальной. Я люблю Яну и не представляю своей жизни без нее. Единственное хочу, чтобы она позволила хотя бы еще раз взять ее за руку", - рассказал Владимир.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Женщина поделилась подробностями их совместной жизни после проекта.

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"Процесс примирения был очень длительным и сложным. Трудно было вновь поверить мужчине и научиться доверять. Провели работу над ошибками. Пришли к выводу, что семья - самое главное и самое ценное в жизни, и надо уметь прощать друг друга. 7 прожитых в браке лет сделали все обыденным. Мы не ценили, что имели. После провокации осознали, что наша семья может распасться. Не хотелось разрушить то, что строилось в течение стольких лет. Тем более, у нас есть 2 детей, которые заслуживают расти и воспитываться в полноценной семье", - сказала Яна.

Участники реалити Наталья и Максим рассказали, как сложились их отношения после поездки в Перу. Телохранитель и визажист – такие разные по профессиям участники "Кохання на виживання", что идет на "Новому каналі", пришли на проект, потому что их взгляды на любовь кардинально отличались. Максим хотел поскорее создать семью с Натальей, а она не была готова пускать его в свою жизнь. Чтобы сблизить пару, им придумали 5 испытаний. На одном из них Наташа и Макс в буквальном смысле смешивали пот, слезы и кровь друг друга в маленьких чашах. Им предстояло пройти местный ритуал благословения любви.