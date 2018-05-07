Почему трудно начать новые отношения

Люди не могут начать новые отношения, потому что не вышли из прошлых.

Об этом на своей странице в Instagram пишет психолог Михаил Лабковский.

"Эмоционально и психологически они еще "там", выстраивают внутренние диалоги с бывшей или прежним. Это чувство обиды, злости, досады, разочарования, которые их сопровождают, не позволяют кому-то новом прийти в жизнь. Для многих образа намного сильнее симпатию, которую может вызвать новый человек ", - пишет психолог.

Автор: moyezdorovya

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Специалист советует научиться отпускать прошлое любви. Только тогда в жизни появится новый партнер.

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