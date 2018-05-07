Почему трудно начать новые отношения

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 198
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2070
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7776
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1215
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1314
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 225
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2007
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7254
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3321
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
7
4
4
22
5
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
72-летняя женщина и 19-летний юноша празднуют вторую годовщину свадьбы
72-летняя женщина и 19-летний юноша празднуют вторую годовщину свадьбы
Фотограф показал красоту родов
Фотограф показал красоту родов
Свадьба в небе: впервые молодожены поженились в самолете
Свадьба в небе: впервые молодожены поженились в самолете
Видео
Все видео
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
Восстановили запись свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы
Восстановили запись свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы
Украина - это любовь - Украинские рокеры сняли эротический клип в поддержку рождаемости
Украина - это любовь - Украинские рокеры сняли эротический клип в поддержку рождаемости
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
1 Просмотров: 4401
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2007
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4590
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6129
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 2304
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 13:15

Почему трудно начать новые отношения

  Комментировать

Люди не могут начать новые отношения, потому что не вышли из прошлых.

Об этом на своей странице в Instagram пишет психолог Михаил Лабковский.

"Эмоционально и психологически они еще "там", выстраивают внутренние диалоги с бывшей или прежним. Это чувство обиды, злости, досады, разочарования, которые их сопровождают, не позволяют кому-то новом прийти в жизнь. Для многих образа намного сильнее симпатию, которую может вызвать новый человек ", - пишет психолог.

Автор: moyezdorovya
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установили, как в браке получать сексуальное удовольствие

Специалист советует научиться отпускать прошлое любви. Только тогда в жизни появится новый партнер.

Социальная сеть для знакомств Badoo обнаружила наиболее привлекательные профессии для тех, кто ищет пару. Наибольший интерес у мужчин вызывают женщины-парикмахеры. Самые среди женщин - мужчины-повара.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Выяснили, что влияет на сексуальную жизнь в паре
Выяснили, что влияет на сексуальную жизнь в паре Просмотров: 3942
Каждая пара может достичь "седьмого неба": 7 этапов в отношениях
Каждая пара может достичь "седьмого неба": 7 этапов в отношениях Просмотров: 252
Топ-10 экстремальных секс-рекордов, которые попали в Книгу Гиннеса
Топ-10 экстремальных секс-рекордов, которые попали в Книгу Гиннеса Просмотров: 4429
Во время эпидемий и перед выступлением - топ-6 ситуаций, когда необходимо заняться сексом
Во время эпидемий и перед выступлением - топ-6 ситуаций, когда необходимо заняться сексом Просмотров: 981
Сейчас вы читаете новость «Почему трудно начать новые отношения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 45542
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 31510
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 28901
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 17309
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 7 Просмотров: 16456
Он + она
Назвали наиболее привлекательные профессии для тех, кто ищет пару
Назвали наиболее привлекательные профессии для тех, кто ищет пару Просмотров: 306
Певица Ассоль выходит замуж за друга детства
Певица Ассоль выходит замуж за друга детства Просмотров: 1539
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
7
 Просмотров: 2142
Ведущий Евровидения в Украине впервые станет отцом
Ведущий Евровидения в Украине впервые станет отцом Просмотров: 1089
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
4
 Просмотров: 28145
Больше всего комментируют
20
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
7
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
6
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
Голосов: 2510
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua