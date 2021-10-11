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понедельник, 11 октября 2021 18:06

Педан отметил 18-ю годовщину брака с любимой и дал советы в отношениях
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Ведущий Александр Педан отметил с женой Инной 18-ю годовщину свадьбы.

Мужчина опубликовал нежные совместные фото в Instagram . Также дал советы в отношениях. Он рассказал, как пережить кризисные периоды, в интервью журналу "Добрые советы".

"Я не могу сказать, что кризис происходит именно в три, семь и 10 лет отношений. Все индивидуально у каждой пары. Думаю, кризисы связаны с гормональными изменениями в организме. Человек меняется, а партнер остается прежним. Получается дисконнект. Также это может происходить из-за быта, потому, что вы долго вместе и ничего не меняете в отношениях. В так называемый кризис среднего возраста советую мужчинам найти новое спортивное хобби, выплескивать тестостерон и смещать акценты", - сказал ведущий реалити "Эксы".

Педан считает, что проявлять инициативу и заботиться должны супруги поровну. Но эти проценты постоянно меняются.

Ведущий Александр Педан отметил с женой Инной 18-ю годовщину свадьбы
Фото: instagram.com/pedanos
Ведущий Александр Педан отметил с женой Инной 18-ю годовщину свадьбы
Ведущий Александр Педан отметил с женой Инной 18-ю годовщину свадьбы
Ведущий Александр Педан отметил с женой Инной 18-ю годовщину свадьбы
Ведущий Александр Педан отметил с женой Инной 18-ю годовщину свадьбы

"В определенные моменты одному нужно больше поддержки, и другой должен давать больше внимания. Бывает, сильному мужчине во время трудностей нужна помощь или поддержка. Тогда женщина должна подойти и сказать: "Ты - мой герой. У нас все получится". Так можно преодолеть все", - отметил он.

Ведущий уверен, что в любых ситуациях и вопросах надо говорить. В частности, и о сексуальной жизни в отношениях.

"Сексуальные потребности заложены генетически, поэтому я не верю, что люди не хотят секса. Если что-то происходит не так, значит, кому-то чего-то не хватает или что-то не нравится. Об этом можно узнать только из разговора. Если вам чего-то не хочется, это не означает, что этого не хочется партнеру. Спросите у него, попробуйте сместить акцент с себя. Прикольнее, когда вы пытаетесь сделать приятно партнеру. Поверьте, он вам ответит и даже удивит. Проверено", - поделился мужчина.

Педан признался, что иногда они с женой не успевают уделять внимания друг другу.

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"Но обязательно нужно поддерживать отношения в паре. Лучший вариант - путешествовать вдвоем. Пусть ненадолго, но парой. И хотя бы иногда ходить в кино, ужинать", - добавил он.

Шоумен Александр Педан рассказал, что повел дочь Валерию в выпускной класс. В этом году она 11-классница.

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