"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница

Александр Педан поделился, как учится его дочь Валерия. Она в этом году 11-классница. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Шоумен Александр Педан рассказал, что повел дочь Валерию до выпускного класса. В этом году она 11-классница.

Эмоциями и переживаниями ведущий реалити "Эксы" на "Новом канале" поделился в Instagram.

"Помню, как шли в первый класс, и у нас с женой ноги тряслись больше, чем у нее. Волновались. А теперь дочь уже заканчивает школу. Очень интересные ощущения: с одной стороны, и самому страшно, а с другой, хочется поддержать Леру и не показывать ей свой страх", - написал он.

Педан признался, что было бы труднее, если бы не было младшего сына 5-летнего Марика.

"Мы понимаем, что впереди снова ждет школа. Классно, что мы - молодые родители, и у нас уже такой взрослый ребенок, который скоро пойдет во взрослый мир: будет учиться в университете, работать. А мы еще в том возрасте, что полностью ее понимаем, поддерживаем. Хочется считать себя прогрессивными. И Лера с нами дружит, советуется, все темы для обсуждения открыты", - отметил ведущий.

Он добавил, что дочь учится из-за того, что она сама этого хочет.

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"У нас никогда не было цели, чтобы Лера стала отличницей. Мы на нее не давили - все получалось само. За 10 лет учебы практически ни разу не делали с дочкой уроки. Лишь когда ей хотелось внимания. Лера всегда могла справиться сама. Не хочу спойлерить, но у нас есть классные планы на этот год. Очень интересный формат, как выбрать Лере университет. А еще хочется побольше оффлайна. Считаю, что так информация воспринимается значительно лучше. Дети соскучились за живым общением, за школой", - отметил ведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

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