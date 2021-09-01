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среда, 01 сентября 2021 13:58

Слава Каминская с бывшим, Гвоздева и Цибульская: кто из звезд повел детей в школу
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Исполнительница Ольга Цибульская отправила сына Вениамина в школу. В этом году он первоклассник.

Новостью артистка поделилась в Instagram. Также показала фото, на которых появилась в небесно-голубом цветастом платье. Вениамина одела в темно-зеленый костюм. В посте пожелала сыну успехов в учебе.

"Первый раз в первый класс. Сын, пусть мир открывается для тебя и удивляет возможностями. Ты можешь все. Мы гордимся тобой. Только вчера принесли малыша из роддома, а сегодня цепляла бабочку на твою праздничную рубашку. Ты мечтаешь космическими масштабам и сможешь получить все. Сегодня начало. Помни: важно, что ты чувствуешь, кто рядом и к чему идешь. Остальное - мелочи", - написала она. ⠀

Кто еще из представителей украинского шоу-бизнеса повел детей в школу, подготовила Gazeta.ua.

Исполнительница Ольга Цибульская отправила сына Вениамина в школу. В этом году он - первоклассник
Фото: instagram.com/cybulskaya
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Младший сын Олег певицы Ирины Федишин пошел в первый класс

Экс-ведущий и председатель Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой отправили дочь Наталью в первый класс. Будет учиться в элитной столичной гимназии. Снимки с празднования первого звонка, на которых они позировали втроем, Юрушева опубликовала в сети.

Младший сын Олег певицы Ирины Федишин тоже пошел в первый класс. В InstaStories исполнительница показалась в желтом пиджаке и топе. Сын пошел в школу в вышиванке.

Продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, тоже поделился фотографией, как ведет сына Андрея в школу. Учится в частном учебном заведении под Киевом.

Дочери-двойняшки Арабелла и Мирабелла артистки Камалии и мужа-миллионера Мохаммада Захура пошли в третий класс. Учатся в Киевском филиале престижной Международной британской школы.

У ведущего Владимира Остапчука дочь Эмилия уже второклассница. Девочка учится в частном столичном учебном заведении.

Артистка Слава Каминская с экс-мужем Эдгаром повели общего сына Леонарда в первый класс. На первом звонке была также младшая дочь экс-супругов Лаура. Каминская появилась в светло-розовом брючном костюме, а Лаура - в ярком малиновом.

"Птица в клетке", - пошутила певица под фото.

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Хореограф Илона Гвоздева тоже отправила дочь первоклассницу Валерию на учебу. На школьной линейке была с мужем Иваном Хомячуком. Девочка пошла в первый класс в вышиванке. Танцовщица позировала в белых брюках и черной блузке.

Семья экс-министра обороны Анатолия Гриценко провела дочь в 11 класс, дочь министра цифровой трансформации Михаила Федорова пошла в садик. Провел в школу детей и экс-нардеп Егор Соболев.

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