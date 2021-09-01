С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу

Фото: Юлия Ковалив

Семья экс-министра обороны Анатолия Гриценко провела дочь в 11 класс, дочь министра цифровой трансформации Михаила Федорова пошла в садик. Провел в школу детей и экс-нардеп Егор Соболев.

Как отмечают праздник первого звонка политики - в материале Gazeta.ua.

Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин провожал дочь Дарью в 11 класс. Фотографировались во дворе Новопечерской школы. В учебном заведении девушка получила место самостоятельно - благодаря стипендиальной программе.

11-классницу Анну провели в школу в семье экс-министра обороны Анатолия Гриценко и редактора Юлии Мостовой. Сделали втроем фотографию во дворе."Кажется, совсем недавно провожали Аню в первый класс", рассказал Гриценко.

Экс-премьер Владимир Гройсман в пятый класс отвел сына. Пожелал всем хорошего учебного года.

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Жена министра цифровой трансформации Михаила Федорова Анастасия провожала дочь в детский сад. Перед зданием с девочкой сфотографировалась с цветами и воздушным шариком.

Народный депутат Инна Совсун отвела в школу сына. В какой класс пошел - не написала. На площадке киевской школы обняла сына для фото.

Семья экс-нардепа Егора Соболева отправляла в школу троих детей. Две дочери попали на фото перед линейкой, а сын не захотел сфотографироваться. Старшая Алиса в этот день "прогуливает пары в университете с парнем", пошутил Соболев.

Бывший нардеп Сергей Березенко с женой в первый класс провел сына Луку. Вместо линейки в школе провели спортивные занятия для детей в Выставочном центре в Киеве.

Экс-председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Юлия Ковалив также мама первоклассника. Сын Назар с друзьями попал на фото в Facebook - дети пьют что-то из бумажных стаканов.

Нардеп Дмитрий Лубинец с женой провожал сына и дочь в школу. Перед учебным заведением сделали селфи с шариками и букетами цветов.

Председатель Черкасской ОГА Александр Скичко с женой отправили в перый класс дочь. "Никогда не думал, что я такой чувствительный отец", написал политик. Ребенок поступил в частную столичной школы "Академии современного образования" в Киеве. Год обучения в первом классе частной школы стоит в среднем около 200 тыс. грн.

1 сентября в Украине празднуют День знаний. Школьники и студенты в этот день начинают учебный год.