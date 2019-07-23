"Она меня не ценит": на что жалуются женатые мужчины

Какие проблемы семейной жизни больше всего расстраивают мужчин? На что они жалуются и какие претензии предъявляют к своим женам и подругам?

"Она думает, что я телепат"

"Ну вот почему она считает, что каждую секунду я должен знать, что она чувствует и чего ей хочется? А если вдруг я не знаю, значит, я ее не люблю и совсем не понимаю!"

Эта жалоба - одна из главных. Она строится на романтичном, но абсолютно ошибочном предположении, что любящему человеку не нужно ничего объяснять, он все понимает без слов.

Женщинам следует учиться прямо говорить о том, что им необходимо. Впрочем, и мужчинам нужно постараться помочь в этом своим партнершам, всячески одобряя и поддерживая диалоги подобного рода.

"Неужели это обязательно обсуждать в час ночи?"

"Я уже почти сплю, и вдруг она начинает разговор о том, что нам пора сделать ремонт. Или о том, как ее обидела мама в телефонном разговоре. Нет, я все понимаю, но разве и ей трудно понять, что мне вставать на работу в полседьмого утра?" Казалось бы, мелкое недоразумение, но мужчины с обидой рассказывают о подобных случаях.

Женщина и правда может переживать ту или иную ситуацию как исключительно важную. Важную настолько, что она не дает уснуть, в этом и причина таких внезапных ночных разговоров. Но мужчина воспринимает подобные разговоры как неуважение к себе, безразличие жены к собственной усталости и потребности отдохнуть.

Психологи рекомендуют партнерам выбрать время, которое они могут безраздельно посвятить обсуждению проблем и переживаний друг друга. Например, 15–20 минут каждый день после ужина. Этого будет достаточно, чтобы избежать внезапных приступов ночных обсуждений.

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"Она совсем меня не ценит!"

Причиной измен неверные мужья в разговорах с психотерапевтами чаще всего называют вовсе не однообразие или отсутствие супружеского секса, а то, что жены перестают ими восхищаться, обращать внимание на их достоинства и заслуги. И мужчинам приходится повышать свою самооценку на стороне.

Проблема в том, что женщинам слишком часто кажется, что знаки внимания и восхищения могут приесться, избаловать их мужей, и те утратят интерес к своим супругам. В действительности все обстоит ровно наоборот: ничто так не стимулирует мужчин, как ощущение того, что ими восхищаются.

"Она подрывает мой отцовский авторитет"

Еще одна тревожащая мужчин проблема связана с воспитанием детей. Множество мужей жалуется психотерапевтам, что их жены не только не поддерживают их педагогические методы и решения, но и открыто им противодействуют. Ситуация, когда строгий папа хочет наказать ребенка за провинность, а заботливая мама требует этого не делать, и впрямь типична. И в ней нет ничего хорошего.

Мужчина чувствует, что жена посягает на его отцовский авторитет. Однако это еще не все неприятные последствия. Ребенок, видя, что между родителями нет согласия, начинает играть на их противоречиях. Это вредит не только отношениям супругов, но в перспективе и самому ребенку: в отсутствие ясных сигналов о том, что хорошо, а что плохо, он может вырасти личностью с весьма приблизительными моральными установками.

Конечно, муж и жена могут не совпадать во взглядах на воспитание. И решения каждого из них могут быть не идеальными. Но супругам исключительно важно "договориться на берегу", вместе обсудить и выработать общую педагогическую линию по отношению к ребенку, чтобы в общении с ним всегда выступать "единым фронтом".

"Секс ее больше не интересует"

И с сексом не все так просто. Принято считать, что супружеский секс становится слишком привычным и однообразным. Но психологи утверждают: большинство мужчин жалуются вовсе не на качество сексуальной жизни в браке, а прежде всего на недостаточность количества сексуальных контактов. И хотя в утверждении, что жены реже инициируют сексуальную активность, чем мужья, есть доля истины, перекладывать решение этой проблемы только на женщин было бы неверно.

Исследования показывают, что сексуальная жизнь более активна в тех семьях, где мужья больше помогают женам, берут на себя определенную часть обязанностей по дому и заботе о детях. Попробуйте не только энергичнее помогать друг другу в повседневной жизни, но и больше говорить о том, что сделало бы их счастливее, в том числе и в интимной сфере.

"Наш брак утратил для нее всякую ценность"

"Дети, карьера, салоны красоты, встречи с подружками, родители. Потом еще пунктов пять, и только где-то в конце этого списка приоритетов жены окажусь я и наш с ней брак". Чтобы восстановить это утраченное чувство важности, единства партнеров, психологи рекомендуют свидания. И не реже одного раза в неделю.

Это должны быть вечера, свободные от забот, веселые и счастливые — такие, какими и были ваши свидания до того, как вы вступили в брак и вас понемногу начала затягивать рутина семейной жизни. Причем на этих свиданиях не стоит обсуждать какие-то семейные заботы: разговорам о них стоит выделить отдельное время.

В браке часто наступает момент, когда мужчина начинает ценить лишь заботу, которую жена дает ему и детям, но перестает видеть в ней женщину. Она чувствует, что мужу уже не важно, что у нее на душе, главное, что в семье поддерживается привычный порядок вещей. Ему кажется, он по-прежнему любит жену, но отношение становится прагматичным. Он ценит ее не за то, что она просто есть в его жизни, а за то, что она для него делает. Было бы несправедливо винить в этом только мужчин. Женщины со временем тоже забывают о качествах, которые однажды полюбили в партнере, и начинают рассматривать союз как маленькую корпорацию с четким уставом прав и обязанностей сторон.