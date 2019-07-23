"Она меня не ценит": на что жалуются женатые мужчины

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2907
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 801
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
4 Просмотров: 1387
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1782
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6318
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9378
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3258
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17200
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3375
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 630
Фото
Все фото
7
5
8
14
15
Жених и невеста приехали жениться на пожарной машине
Жених и невеста приехали жениться на пожарной машине
&quot;Все неслучайно&quot;: история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
"Все неслучайно": история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
Горячие игры в постели: как избежать измен
Горячие игры в постели: как избежать измен
Как подобрать нижнее белье для романтического вечера
Как подобрать нижнее белье для романтического вечера
Видео
Все видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 873
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2313
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1080
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1188
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
среда, 24 июля 2019 01:35

"Она меня не ценит": на что жалуются женатые мужчины

  Комментировать

Какие проблемы семейной жизни больше всего расстраивают мужчин? На что они жалуются и какие претензии предъявляют к своим женам и подругам?

"Она думает, что я телепат"

 

"Ну вот почему она считает, что каждую секунду я должен знать, что она чувствует и чего ей хочется? А если вдруг я не знаю, значит, я ее не люблю и совсем не понимаю!"

Эта жалоба - одна из главных. Она строится на романтичном, но абсолютно ошибочном предположении, что любящему человеку не нужно ничего объяснять, он все понимает без слов.

Женщинам следует учиться прямо говорить о том, что им необходимо. Впрочем, и мужчинам нужно постараться помочь в этом своим партнершам, всячески одобряя и поддерживая диалоги подобного рода.

"Неужели это обязательно обсуждать в час ночи?"

"Я уже почти сплю, и вдруг она начинает разговор о том, что нам пора сделать ремонт. Или о том, как ее обидела мама в телефонном разговоре. Нет, я все понимаю, но разве и ей трудно понять, что мне вставать на работу в полседьмого утра?" Казалось бы, мелкое недоразумение, но мужчины с обидой рассказывают о подобных случаях.

 

Женщина и правда может переживать ту или иную ситуацию как исключительно важную. Важную настолько, что она не дает уснуть, в этом и причина таких внезапных ночных разговоров. Но мужчина воспринимает подобные разговоры как неуважение к себе, безразличие жены к собственной усталости и потребности отдохнуть.

Психологи рекомендуют партнерам выбрать время, которое они могут безраздельно посвятить обсуждению проблем и переживаний друг друга. Например, 15–20 минут каждый день после ужина. Этого будет достаточно, чтобы избежать внезапных приступов ночных обсуждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать, если супружеская жизнь становится нудной

"Она совсем меня не ценит!"

Причиной измен неверные мужья в разговорах с психотерапевтами чаще всего называют вовсе не однообразие или отсутствие супружеского секса, а то, что жены перестают ими восхищаться, обращать внимание на их достоинства и заслуги. И мужчинам приходится повышать свою самооценку на стороне.

Проблема в том, что женщинам слишком часто кажется, что знаки внимания и восхищения могут приесться, избаловать их мужей, и те утратят интерес к своим супругам. В действительности все обстоит ровно наоборот: ничто так не стимулирует мужчин, как ощущение того, что ими восхищаются.

"Она подрывает мой отцовский авторитет"

 

Еще одна тревожащая мужчин проблема связана с воспитанием детей. Множество мужей жалуется психотерапевтам, что их жены не только не поддерживают их педагогические методы и решения, но и открыто им противодействуют. Ситуация, когда строгий папа хочет наказать ребенка за провинность, а заботливая мама требует этого не делать, и впрямь типична. И в ней нет ничего хорошего.

Мужчина чувствует, что жена посягает на его отцовский авторитет. Однако это еще не все неприятные последствия. Ребенок, видя, что между родителями нет согласия, начинает играть на их противоречиях. Это вредит не только отношениям супругов, но в перспективе и самому ребенку: в отсутствие ясных сигналов о том, что хорошо, а что плохо, он может вырасти личностью с весьма приблизительными моральными установками.

Конечно, муж и жена могут не совпадать во взглядах на воспитание. И решения каждого из них могут быть не идеальными. Но супругам исключительно важно "договориться на берегу", вместе обсудить и выработать общую педагогическую линию по отношению к ребенку, чтобы в общении с ним всегда выступать "единым фронтом".

"Секс ее больше не интересует"

 

И с сексом не все так просто. Принято считать, что супружеский секс становится слишком привычным и однообразным. Но психологи утверждают: большинство мужчин жалуются вовсе не на качество сексуальной жизни в браке, а прежде всего на недостаточность количества сексуальных контактов. И хотя в утверждении, что жены реже инициируют сексуальную активность, чем мужья, есть доля истины, перекладывать решение этой проблемы только на женщин было бы неверно.

Исследования показывают, что сексуальная жизнь более активна в тех семьях, где мужья больше помогают женам, берут на себя определенную часть обязанностей по дому и заботе о детях. Попробуйте не только энергичнее помогать друг другу в повседневной жизни, но и больше говорить о том, что сделало бы их счастливее, в том числе и в интимной сфере.

"Наш брак утратил для нее всякую ценность"

"Дети, карьера, салоны красоты, встречи с подружками, родители. Потом еще пунктов пять, и только где-то в конце этого списка приоритетов жены окажусь я и наш с ней брак". Чтобы восстановить это утраченное чувство важности, единства партнеров, психологи рекомендуют свидания. И не реже одного раза в неделю.

Это должны быть вечера, свободные от забот, веселые и счастливые — такие, какими и были ваши свидания до того, как вы вступили в брак и вас понемногу начала затягивать рутина семейной жизни. Причем на этих свиданиях не стоит обсуждать какие-то семейные заботы: разговорам о них стоит выделить отдельное время.

В браке часто наступает момент, когда мужчина начинает ценить лишь заботу, которую жена дает ему и детям, но перестает видеть в ней женщину. Она чувствует, что мужу уже не важно, что у нее на душе, главное, что в семье поддерживается привычный порядок вещей. Ему кажется, он по-прежнему любит жену, но отношение становится прагматичным. Он ценит ее не за то, что она просто есть в его жизни, а за то, что она для него делает. Было бы несправедливо винить в этом только мужчин. Женщины со временем тоже забывают о качествах, которые однажды полюбили в партнере, и начинают рассматривать союз как маленькую корпорацию с четким уставом прав и обязанностей сторон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Она меня не ценит": на что жалуются женатые мужчины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 57305
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 46928
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 9 Просмотров: 46179
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 40730
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 26498
Он + она
Что делать, если супружеская жизнь становится нудной
Что делать, если супружеская жизнь становится нудной Просмотров: 414
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
 Просмотров: 1827
Скука и отсутствие заботы: стали известны причины измены партнеров
Скука и отсутствие заботы: стали известны причины измены партнеров
Сколько украинцев поженились с начала года - статистика
Сколько украинцев поженились с начала года - статистика Просмотров: 225
Жених и невеста приехали жениться на пожарной машине
Жених и невеста приехали жениться на пожарной машине
7
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
12
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
9
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
6
Савченко спалила своє фото у багатті
4
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
3
ЦИК обработала более половины бюллетеней
Голосов: 351
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua