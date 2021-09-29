"Начать сначала": советы писательницы, как выйти из токсичных отношений

Автор: Валерий Шмаков

Токсичные отношения можно разорвать даже если жертва абьюзf находится в тупике - уверена писательница Дара Корний. В интервью журналу Країна она рассказала о двух книгах, которые помогли ей выйти из нездоровых отношений.

"Роман Стивена Кинга "Роза Марена" вовремя попал мне в руки. Он круто изменил мою жизнь. После его прочтения я утвердилась в том, что делаю со своей жизнью правильно. Кардинальные изменения - в моем случае, как и в случае главной героини из "Розы Марены" - это начать все сначала. Конечно, "Роза Марена" не была причиной тех перемен, но хорошим пинком все-таки стала.

Есть супруги, напоказ счастливые, где он и она как будто по-настоящему любят друг друга. Верная любящая жена, домохозяйка Роуз, и преданный семье муж-полицейский Норман живут в идиллии, в конце концов так считают окружающие или делают вид, что так считают. Дом - полная чаша, все как у людей, но ... Для жены - это не нормальная жизнь, это ад. 14 лет брака. И все эти 14 лет "любимый" мужчина психически, физически и сексуально мучает женщину, бьет ее и насилует. Роуз из-за побоев не раз попадает с переломами и увечьями в больницу, теряет неродившегося ребенка. Она находится в состоянии загнанного зверя, который не имеет права даже дышать без разрешения мужа, потому что "любимый" с садистским удовольствием контролирует каждый ее шаг. И все же, даже такие загнанные и затравленные могут попробовать освободиться. И Роуз убегает от насильника. Она "теряется" в чужом городе и начинает новую жизнь.

Но такой деспот как Норман не может смириться с бегством жены. Он маниакально ее ищет для того, чтобы "серьезно поговорить", и понятно, что ничем хорошим это для Роуз не закончится. И Норман таки находит женщину, потому что он полицейский и потому что он одержим местью. Однако на этот раз обреченная и загнанная в тупик жертва решает дать отпор, найдя силы для сопротивления в себе. Роуз в этой борьбе помогает волшебная картина. Большинству женщин, которые оказываются в похожей ситуации, не так везет. У них нет волшебной картины или волшебной феи-помощницы. Но картину всегда может заменить что-то другое.

Автор: Валерий Шмаков

В моем случае это была еще одна книга - "Женщины, бегущие с волками" Клариссы Пинколы Эстес.

Впервые я ее прочитала на русском в далеком 2009 году. Я переживала болезненный развод и меня в психологическом плане качало, как того, кто не выносит качки и вынужден находиться во время шторма на корабле. На моей тогдашней работе кто-то из случайно забыл эту книгу. Я развернула ее, название задело, и прочитала первое, что бросилось в глаза - слова: "Позволь плохому умереть". Я онемела. Я перевернула пару страниц и вот я уже читаю: "Осознав свою боль, женщина может начать использовать ее, чтобы научиться быть сильной и стать мудрой женщиной".

Самая большая роскошь и самое необходимое для саморазвития тоже - это позволить себе быть собой. Важно не блокировать врожденные таланты. Меньше думать о том, что скажет или подумает о тебе окружение

Книга была построена на метафорах, сказках и легендах. Анализируя популярные сказки автор мудро их объясняла через психологию мировосприятия мира и явлений. И это не голливудское "прочтение", где все острые и откровенно неприятные моменты известной с детства сказки упрощении и одеты в привлекательные одежды, а острые углы округлены. Это прочтение откровенное, глубоко аутентичное. Я на страницах книги и хохотала до слез, и рыдала горько, познавая себя в описаниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не идти на компромиссы" - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни

Я утвердилась во мнении, что верно все сделала, когда развелась. Токсичные отношения меня чуть не уничтожили. Потому что самая большая роскошь и самое необходимое для саморазвития тоже - это позволить себе быть собой. Важно не блокировать врожденные таланты. Меньше думать о том, что скажет или подумает о тебе окружение. Эта книга для женщин и о женственности, но без глупых советов быть скромной и покладистой, служить-прислуживать кому-то там (мужу, детям, обществу). Она о познании себя. О том, что каждая женщина - это величественная Вселенная, и когда она это поймет, примет себя такой, какой ее создала матушка природа, все вокруг изменится, прежде всего в ее голове. Эта книга помогла мне измениться. И после тех изменений я себе наконец начала нравиться ", - поделилась писательница.

Автор: Валерий Шмаков

Интервью с Дарой Корний читайте в журнале Країна.

Живущие в браке меньше подвержены риску старческого слабоумия. У разведенных людей шансы на снижение умственных способностей более чем в два раза выше, чем у женатых, пишет WebMD. В разведенных мужчин вероятность развития деменции в 2,6 раза выше, чем у женатых. У разведенных женщин риск на 30% выше, чем у замужних.