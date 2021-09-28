Назвали основные преимущества брака

Развод может привести к финансовому и эмоциональному стрессу. Фото: pixabay

Живущие в браке меньше подвержены риску старческого слабоумия.

У разведенных людей шансы на снижение умственных способностей более чем в два раза выше, чем у женатых, пишет WebMD.

В разведенных мужчин вероятность развития деменции в 2,6 раза выше, чем у женатых. У разведенных женщин риск на 30% выше, чем у замужних.

"Существует множество теорий о том, почему брак может быть полезен для общего здоровья. Женатые люди финансово более стабильны, чем те, у кого нет мужа или жены. Но есть и другие факторы, кроме экономики, которые так же сильно влияют на это", - рассказала ученая Хуэй Лю.

Развод может привести к финансовому и эмоциональному стрессу. И он может непосредственно влиять на умственную или когнитивную функцию. А стресс и депрессия от развода могут вызвать деменцию, согласно исследованию.

"Кора развивалась как центр когнитивной обработки. Она управляет нашим уровнем функционирования. Если он упадает ниже уровня нормального функционирования, развивается деменция", - пояснила исследователь.

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Эмоциональная поддержка - основной критерий предупреждения деменции. У женатых людей меньше риск слабоумия, так как они постоянно взаимодействуют друг с другом, ведут переговоры и общаются. Это поддерживает кору головного мозга. При этом, по данным ученых, мужчины, как правило, получают больше пользы брака.

Главное время для пары в течение дня то, которое они проводят в постели перед сном. Но часто влюбленные делают одни и те же ошибки, которые могут стоить им брака. Одна из них - супруги оказываются в постели в разное время. Также ошибочно не учитывать рабочий график друг друга. Здесь специалисты советуют искать компромисс, иначе возникнут ссоры.