Какое поведение портит отношения в паре

Не стоит придумывать различные способы избежать близости. Фото: pixabaу

Главное время для пары в течение дня то, которое они проводят в постели перед сном.

Но часто влюбленные делают одни и те же ошибки, которые могут стоить им брака, пишет Cosmopolitan.

Одна из них то, что супруги оказываются в постели в разное время. Также ошибочно не учитывать рабочий график друг друга. Здесь специалисты советуют влюбленным искать компромисс, иначе возникнут ссоры.

Еще одна ошибка - ничего не говорить друг другу. При этом, не стоит просить совета, или осуждать. Главное - просто рассказать об основных эмоциях, проблемах, радостях, переживаниях.

Отдавать приоритет всем, кто звонит вам и пишет по вечерам, вместо того, чтобы уделить время любимым также неправильно. Такое поведение отдаляет и заставляет партнера думать, что он не интересен.

Не стоит придумывать различные способы избежать близости. Лучше честно признаться, что нет настроения, болит голова, или сказать об усталости.

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Ссориться и говорить неприятные вещи в состоянии злобы и агрессии также табу. Так можно наговорить много лишнего и поссориться.

Нередко после десятков лет вместе, супруги решают расстаться. Украина - лидер среди стран Европы по количеству разводов, на 100 браков приходится 67,4% бракоразводных процессов. Так происходит по разным причинам. Например, с годами люди постепенно отдаляются друг от друга.