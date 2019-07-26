Любовь не стареет: сделали чувственные снимки пожилых пар

Фото: boredpanda.com

Фотограф Сьюата Сетья начала работать как семейный и детский фотограф пять лет назад. Женщину огорчало, что клиенты не просили её сфотографировать их родителей, бабушку и дедушку или их детей с родителями.

В какой бы стране ни побывала фотограф, она старается сфотографировать там пожилые пары вместе. Истории, которые она слышит об их совместной жизни, чистой и честной любви, которую наблюдает в ходе съемок, просто невероятны, пишет Воderpanda.

"Я решила разделить свое рабочее время на две части. Половину месяца фотографирую клиентов так, как они хотят, а другую половину посвящаю фотосессиям бабушек, дедушек и прабабушек со своими внуками и правнуками", рассказывает фотограф.

Фотограф поделилась случаем, как во время одной из съемок в Хьюстоне, штат Техас, в этом году сделала снимки более расширенной семьи.

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"Заметила, что, когда я фотографировала одного дедушку с внуком, другой дедушка просто молча стоял в углу. Спросила обоих дедушек и бабушек, могу ли я сфотографировать их вместе, чтобы остались совместные фото на память. Я не перестала делать это до сих пор", - рассказывает женщина.

Японские супруги 108-летний Масао и 100-летняя Маяко Мацумото вошли в книгу рекордов Гиннеса. Прожили на двоих 208 лет и 259 дней — дольше всего в мире. Пара в браке 80 лет. Имеют пять дочек в возрасте от 66 до 77 лет, 13 внуков и 25 правнуков.