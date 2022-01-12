Комментируют речь президента и садятся на диету после праздников: новогодние факты о женщинах и мужчинах

11-й сезон развлекательного шоу "Кто сверху" завершился. Ярким финалом стал новогодний спецвыпуск проекта, в котором приняли участие хореограф Влад Яма с женой Лилианой, иллюзионист Дмитрий Евтушенко, юморист Евгений Сморыгин, певицы Слава Каминская и Оля Полякова.
Капитанами команд и ведущими проекта на "Новом канале" являются Сергей Притула и Леся Никитюк. Для Gazeta.ua собрали интересные проценты, выяснившиеся в праздничном эпизоде.
Сколько процентов женщин садились на диету после новогодних праздников?
По статистике, 52% женщин хоть раз ограничивали себя в питании после праздничных застолий.
Сколько процентов мужчин всегда комментируют новогоднюю речь Президента?
38% респондентов признались в этом.
Сколько процентов мужчин лучше встретят Новый год перед телевизором, чем пойдут на вечеринку?
"Они так ленивы. Очень много", - предположила Полякова.
Опрос участниц показал, что 50% мужчин остались бы дома, а 50% – пошли бы развлекаться. В конце концов женская команда предположила, что таких украинцев – 62%. На самом же деле – 43%.
Сколько процентов мужчин считают, что лучше в новогоднюю ночь поработать и много заработать, чем праздновать?
Правильный ответ – 17%.
Сколько процентов женщин хранят салат оливье в тазике на балконе?
"Уже нет. Это было 30 лет назад, а сейчас сделали и сразу съели", – прокомментировал Яма.
Статистика показывает, что таких осталось 38%.
Сколько процентов женщин сами выбрасывают елку после новогодних праздников, потому что мужа не допросишься?
Среди респондентов проекта таковых – 28%.
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Сколько процентов женщин верят, что "Как новый год встретишь, так его и проведешь"?
Правильный ответ – 57%.
В 18-м эпизоде развлекательного шоу "Кто сверху" приняли участие музыканты Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний) и Филипп Коляденко, ведущие проекта "Орел и Решка" Кирилл Макашов и Мишель Андраде, актриса Ольга Жуковцова и певица Lida Lee.
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