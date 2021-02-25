Как карантин влияет на отношения пары

Нередко локдаун начался тогда, когда пара была на разных сторонах мира, поэтому они вынуждены были познавать онлайн-отношения. Фото: pixabay

Многие пары во время карантина из-за пандемии осознали важные вещи в отношениях.

Один из таких выводов - любовь на расстоянии существует, пишет Cosmo.

Нередко локдаун начался тогда, когда пара была на разных сторонах мира, поэтому они вынуждены были познавать онлайн-отношения. Не все остались вместе после этого. А те, кто выдержал испытание, укрепили отношения.

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Достаточно пар осознали, что быть вместе постоянно - это тяжело. Следует научиться находить время для себя и заниматься тем, что приносит удовольствие.

Быстрая жизни до коронавируса нередко мешала частому общению между влюбленными, поэтому они не могли хорошо узнать друг друга. Для счастливых отношений это важно. Поэтому сейчас влюбленные чаще ищут новые способы коммуникации. Или в худшем случае - расходятся, так их и не найдя.

Работа делает отношения более прочными - еще один результат осознания от карантина. Карьера может помочь в любви. Во-первых, люди бегут от нее друг к другу, чтобы спрятаться от дедлайнов и отдохнуть от всего мира. Во-вторых, это возможность узнать больше о жизни и получить опыт, который пригодится в отношениях. В-третьих, работа - способ соскучиться за партнером и захотеть наконец встретиться с ним.

Довольно часто, когда пары расстаются, то объясняют это тем, что "не сошлись характерами". Отношения - это ежедневный труд, поэтому ученые нашли главный секрет счастливых отношений. Исследования в университете Хартфортшира в Великобритании показали, что пары, которые спят, тесно прижавшись друг к другу, гораздо счастливее в отношениях чем те, кто этого не делает.