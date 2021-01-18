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понедельник, 18 января 2021 23:46

Ученые раскрыли секрет счастья влюбленных

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Ученые раскрыли секрет счастья влюбленных
Ученые рассказали, в чем секрет счастливых отношений. Фото: pixabay

Довольно часто, когда пары расстаются, то объясняют это тем, что "не сошлись характерами".

Отношения - это ежедневный труд, поэтому ученые нашли главный секрет счастливых отношений, пишет Nashamama.

Исследования в университете Хартфортшира в Великобритании показали, что пары, которые спят, тесно прижавшись друг к другу, гораздо счастливее в отношениях чем те, кто этого не делает.

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Психологи опросили более 1000 пар, чтобы узнать, в какой позе они спят и насколько удовлетворены отношениями друг с другом. 86% пар, которые спят на расстоянии менее 5 сантиметров друг от друга, считают свои отношения абсолютно счастливыми и гармоничными. Те, кто спит на расстоянии более 50 сантиметров, довольны отношениями только в 66% случаев.

"Разница в наличии прикосновений. 94% пар, которые ночью телесно контактируют друг с другом, довольны своими отношениями, в то время, как те, кто не прикасается к партнеру во время сна, удовлетворены лишь в 68% случаев", - говорит соавтор исследования Ричард Уайзмен.

По его словам, партнеры, которые ложатся в кровать без одежды, сохраняют страсть и любовь на высоком уровне даже после 5 лет отношений.

Многие молодые люди думают, что им надо жениться обязательно. В случае, когда влюбленные придерживаются другого мнения, то надо их заставлять, пишет Cosmo. Часто пары ориентируются на то, чтобы просто быть счастливыми и переживать вместе больше общих моментов и для этого можно не организовывать свадьбы.

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