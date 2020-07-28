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вторник, 28 июля 2020 22:46

Эксперты объяснили, почему пары становятся похожими между собой

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Эксперты объяснили, почему пары становятся похожими между собой
Эксперты утверждают, что люди хотят иметь общие интересы или быть похожими с партнерами. Фото: pixabay

Вопрос привлекательности беспокоил исследователей много лет.

Некоторые ученые говорят, что противоположности притягиваются, а другие делают ставку на то, что именно сходство, а не отличие, сближает людей, пишет Yourtango.

Исследование 2010 года в Университете Мичигана подтверждает последнее. Эксперты утверждают, что люди хотят иметь общие интересы или быть похожими с партнерами. И именно это позволяет паре дольше быть вместе.

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Психолог Роберт Зайонц пересмотрел серию фотографий пары, сначала как молодоженов, а потом 25 лет после этого и обнаружил, что чем больше времени пары проводят вместе, тем больше они превращаются друг в друга.

По словам ученых, после 25 лет совместной жизни у пары есть заметная схожесть. Одно из исследований объясняет, что партнеры отражают мимику своих половинок, поэтому их образы кажутся похожими. Кроме того, некоторые пары думают, что у них одинаковый характер. Чаще всего внешний вид человека меняется с тем, который она выбирает стиль и как показывает себя. А уже те пары, которые любят проводить время друг с другом, часто имеют подобный вкус в во всем.

В 18 лет и в 30 лет свидание очень отличаются. Люди с возрастом перестают верить в любовь с первого взгляда и начинают чувствовать себя более уверенными, потому что за плечами уже есть определенный опыт. Есть несколько вещей в свиданиях, которые кардинально меняются с возрастом.

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