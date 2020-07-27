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Как понять, что с возрастом изменилось отношение к свиданиям

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Как понять, что с возрастом изменилось отношение к свиданиям
Есть несколько вещей в свиданиях, которые кардинально меняются с возрастом. Фото: pixabay

В 18 лет и в 30 лет свидание очень отличаются.

Люди с возрастом перестают верить в любовь с первого взгляда и начинают чувствовать себя более уверенными, потому что за плечами уже есть определенный опыт, пишет Lady.Tochka.

Есть несколько вещей в свиданиях, которые кардинально меняются с возрастом. Среди них то, что люди постарше точно знают, чего и кого хотят. Они начинают понимать, что должны быть с теми, кто устраивает их без изменений. Взгляды, цели, мечты и планы второй половинки теперь должны пересекаться.

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В старшем возрасте меньше верят словам и концентрируются на действиях. В 20 лет все ослепленные любовью. Девушка может неистовствовать от сообщений парня, что он "сделает для нее все". Уже старшие леди хотят видеть, по крайней мере то, что именно с этого "все" он действительно сделает.

Еще одно правило - не затягивать с расставанием. В юности пары девушки и парни могут давать по 50 шансов своим отношениям, думая, что это то самое настоящее чувство. Но уже в старшем возрасте они либо соответствуют взаимностью, или прощаются навсегда.

В более зрелом возрасте люди больше уважают себя. Люди уже замечают, что все идет как-то не по плану, а потому могут спокойно разорвать отношения и двигаться дальше. Становясь старше, мы больше уважаем самих себя.

Старшие не боятся остаться одни. Давление общества больше не пугает, ведь честны перед собой, есть собственные увлечения, взгляды на жизнь и убеждения. А это, пожалуй, самое главное. Поэтому, если что-то не складывается, вы больше не страдаете так, как в юности, и просто живете дальше.

Чтобы не испортить знакомство с парнем на первом свидании его следует заинтересовать. Есть несколько вещей, о которых точно не стоит говорить на первом свидании, потому что это разрушит интерес к вам. Не существует универсальной формулы успеха, которая поможет с первого взгляда влюбить в себя парня. Даже если ваша совместимость зодиака 98% - это не гарантирует вам то, что у вас действительно что-то получится.

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