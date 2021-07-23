Девять вещей в гардеробе, от которых без ума каждый мужчина

Некоторые предметы гардероба 100% привлекут внимание мужчины и станут зацепкой, которая соединит пару.
Существуют девять надежных вещей, которые точно нравятся почти всем мужчинам. И их стоит иметь в гардеробе, пишет Cosmopolitan.
Облегающее платье
Особенно помогает соблазнить мужчину на первом свидании. Но стоит быть осторожным и надевать платье по размеру, чтобы не было слишком в обтяжку.
Мини-юбки
Преимущество в том, что к ней можно надеть интересный верх и дать волю фантазии и настроению.
Обувь на каблуках
Мужчины любят каблуки и не слишком зацикливаются на том, что девушка надела к ним. Это добавляет женственности, меняет походку и настроение. Но каблуки надо выбирать так, чтобы на них было комфортно ходить, иначе будет выглядеть смешно.
Классическая белая рубашка
Если надевать ее в мужском стиле, без декоративных элементов, вставок и прочего, то у мужчин такой наряд вызовет трепет.
Вещи с вырезом на спине
Когда мужчина видит такой образ, женщина перед ним становится изящной и чувственной. Но также надо знать меру, так как между пошлостью и сексуальностью - тонкая грань.
Куртка-косуха
Ее называют магнитом для мужчин, потому что ассоциируется у них с образом плохой девушки, с которой всегда весело. Косуха не должна выглядеть слишком большой, мешковатой или дешевой.
Узкие джинсы
Они всегда выглядят свежо, актуально и сексуально, особенно черного цвета.
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Приталенные платья
Сделают акцент на талии и фигура будет выглядеть как песочные часы.
Одежда с открытыми плечами
В плечах и ключицах мужчины видят не меньшую чувственность, чем в спине, лодыжках и запястьях.
Иногда банальное сообщение мужчине посреди рабочего дня сможет улучшить отношения.В сообщениях можно делать комплименты, благодарить, шутить, проявлять заботу или планировать что-то. Например, написав: "В этом костюме ты - киноактер", у мужчины улучшится настроение и самооценка. Ведь комплименты любят все.
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