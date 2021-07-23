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пятница, 23 июля 2021 14:46

Девять вещей в гардеробе, от которых без ума каждый мужчина

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Девять вещей в гардеробе, от которых без ума каждый мужчина
Мужчины любят одежду с открытыми плечами у женщин. Фото: pixabay

Некоторые предметы гардероба 100% привлекут внимание мужчины и станут зацепкой, которая соединит пару.

Существуют девять надежных вещей, которые точно нравятся почти всем мужчинам. И их стоит иметь в гардеробе, пишет Cosmopolitan.

Облегающее платье

Особенно помогает соблазнить мужчину на первом свидании. Но стоит быть осторожным и надевать платье по размеру, чтобы не было слишком в обтяжку.

Мини-юбки

Преимущество в том, что к ней можно надеть интересный верх и дать волю фантазии и настроению.

Обувь на каблуках

Мужчины любят каблуки и не слишком зацикливаются на том, что девушка надела к ним. Это добавляет женственности, меняет походку и настроение. Но каблуки надо выбирать так, чтобы на них было комфортно ходить, иначе будет выглядеть смешно.

Классическая белая рубашка

Если надевать ее в мужском стиле, без декоративных элементов, вставок и прочего, то у мужчин такой наряд вызовет трепет.

Вещи с вырезом на спине

Когда мужчина видит такой образ, женщина перед ним становится изящной и чувственной. Но также надо знать меру, так как между пошлостью и сексуальностью - тонкая грань.

Куртка-косуха

Ее называют магнитом для мужчин, потому что ассоциируется у них с образом плохой девушки, с которой всегда весело. Косуха не должна выглядеть слишком большой, мешковатой или дешевой.

Узкие джинсы

Они всегда выглядят свежо, актуально и сексуально, особенно черного цвета.

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Приталенные платья

Сделают акцент на талии и фигура будет выглядеть как песочные часы.

Одежда с открытыми плечами

В плечах и ключицах мужчины видят не меньшую чувственность, чем в спине, лодыжках и запястьях.

Иногда банальное сообщение мужчине посреди рабочего дня сможет улучшить отношения.В сообщениях можно делать комплименты, благодарить, шутить, проявлять заботу или планировать что-то. Например, написав: "В этом костюме ты - киноактер", у мужчины улучшится настроение и самооценка. Ведь комплименты любят все.

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