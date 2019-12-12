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четверг, 12 декабря 2019 11:01

Что подарить любимой на Новый год

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Некоторые люди начинают покупать подарки близким, друзьям и родственникам задолго до праздника. Однако большинство ждет хороших скидок, которыми пестрят декабрьские рекламные плакаты. Середина декабря – отличное время для практичных людей заказать подарки на Новый год, ведь с 16 по 22 декабря проходит новогодняя распродажа на ROZETKA, где можно выбрать подарок на любой самый капризный вкус. Но что же подарить? Ответ на этот вопрос нужно искать заранее.

  Середина декабря – отличное время для практичных людей заказать подарки на Новый год
Середина декабря – отличное время для практичных людей заказать подарки на Новый год

Прислушайтесь к своему сердцу и будьте осторожны с покупкой подарка – он должен быть идеальным, ведь женщинам часто очень сложно угодить. Не стоит покупать шампуни, набор гелей для душа и мыло. Будьте оригинальнее!

Пять идей подарка девушке

Классические варианты новогодних презентов, которые порадуют любую представительницу прекрасного пола:

● Красивое кружевное белье подарит любой женщине неописуемую радость, но только в том случае, если мужчина точно угадает с размером.
● Ювелирное украшение – это может быть колье, серьги, браслеты или часы с драгоценными камнями.
● Устройте романтические выходные в дачном домике или экзотической стране у океана, можно купить авиабилеты или турпакет.
● Если супруга любит готовить, то полезным подарком будет мультиварка или аэрогриль. Однако выбирайте такой подарок только в том случае, если уверены, что он придется по душе. Некоторых женщин может обидеть отсутствие романтизма в таких бытовых вещах.
● Любимый парфюм также является приятным подарком. Тем более, что выбрать такой подарок достаточно просто, женщины редко меняют свои пристрастия в ароматах – просто подсмотрите у нее на туалетном столике название полупустого флакона.

А еще отличная идея – спросить напрямую, что бы она хотела получить от вас к празднику. Многие женщины достаточно практичны, чтобы высказать пожелания, не заставляя мужчин придумывать за них. А чтобы доставить радость удивления – добавьте милую мягкую игрушку или новогодний сувенир. Ну, и конечно же, подарок должен быть красиво упакован!

  Середина декабря – отличное время для практичных людей заказать подарки на Новый год
Середина декабря – отличное время для практичных людей заказать подарки на Новый год
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Дата
12
декабря

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