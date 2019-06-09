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понедельник, 10 июня 2019 05:28

Чего лучше не говорить девушке

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Чего лучше не говорить девушке
Нельзя обижать своих любимых

Если хотите иметь хорошие отношения с девушкой, никогда не отказывайтесь от детей, не критикуйте родственников и не упоминайте о своей бывшей.

Жена дома работает не менее вы на работе. Не ссорьтесь когда не успевает выполнять поручения, лучше поблагодарите за ту работу, которая уже выполнена.

Если не хотите испортить отношения, не говорите, что не готовы к детям. Лучше сменить тему или смолчать, ведь материнский инстинкт не выдержит такого.

Не критикуйте близких девушки, потому что это окружение сопровождает всю жизнь, рассказывает 2plus2.ua.

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Женщина выглядит всегда замечательно. Каков бы ни было настроение, состояние здоровья, время года - звучать имеют только комплименты.
Не вспоминайте бывших в лучшей стороне чем нынешняя возлюбленная. Лучше вообще эту тему не трогайте.

Не стоит торопить быстрее краситься или одеваться. Скорее не будет, а вот излишнее волнение появится.

Мужчины в женщинах любят умение слушать, доходить до компромиссов и спонтанно решать проблемы.

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