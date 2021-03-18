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7 советов, чтобы обратить внимание мужчини

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7 советов, чтобы обратить внимание мужчини
Мужчинам нравятся девушки, которые имеют четкую жизненную позицию или непреклонны взгляды на жизнь. Фото: pixabay

Такие звезды, как Моника Беллуччи, Виктория Бекхэм и Кристен Стюарт, имеют миллионы поклонников не только из-за красоты.

Покоряют также их жизненные позиции и взгляды, пишет Cosmo.

Есть некоторые привычки и жизненные приоритеты, благодаря которым мужчины обращают внимание на женщин. Один из них - инвестиция в молодость. Стоит как можно быстрее найти своего косметолога, научиться делать массаж лица и покупать качественную декоративную косметику и средства по уходу.

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Уход за волосами также важен, а на его красоту влияют многие факторы. Чтобы волосы всегда оставались ухоженным и сияющим, нужно не только правильно выбирать шампуни и кондиционеры, но и делать салонные процедуры или домашние маски для укрепления волос и фолликул.

Также нужно следить за ногтями, в частности кутикулой. Сухая и необрезанная, она не только цепляется за одежду и волосы, но и делает руки визуально более зрелыми.

В одежде советуют отдавать предпочтение комфорту. Стоит выбирать вещи, которые подчеркивают фигуру, типаж или другие особенности.

Важно также найти свой аромат, чтобы с ним ассоциироваться. Это трудно, но такой прием точно запомнится мужчинам.

А еще непременно нужно высыпаться. Качество сна напрямую связано не только с физическим и эмоциональным здоровьем, но и красотой. Из-за бессонницы могут появиться мешки под глазами, дряблая кожа и мигрень.

В поведении стоит быть верной своим принципам. Мужчинам нравятся девушки, которые имеют четкую жизненную позицию или непреклонные взгляды на жизнь. С такими приятно общаться, они всегда интересны и вдохновляют. А еще рядом с уверенной в себе женщиной мужчина может достичь значительно больших высот, чем даже сам планировал.

Иногда бывает, что отношения кажутся идеальными, но в один момент мужчина их разрывает. Для этого есть определенные причины. Бывает, женщина больше не счастлива с мужчиной, он ей не нужен. Он может почувствовать это и уйти сам. Если женщина искренне любит, следует показать, что она ценит все, что делает мужчина. Это побуждает его становиться лучшим.

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