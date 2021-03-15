По каким причинам мужчины покидают женщин - наиболее распространенные примеры

Если отношения в данный момент кардинально отличаются от тех, какими они были изначально, то это тоже может вызвать разрыв. Фото: pixabay

Иногда бывает, что отношения кажутся идеальными, но в один момент мужчина их разрывает.

Для этого есть определенные причины, пишет Cosmo.

Бывает, женщина больше не счастлива с мужчиной, он ей не нужен. Он может почувствовать это и уйти сам. Если женщина искренне любит, следует показать, что она ценит все, что делает мужчина. Это побуждает его становиться лучшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 правил идеальных отношений

Часто расставания случаются из-за разных ценностей. Они могут проявляться во всем: желание или нежелание иметь детей, выбор жилья, вероисповедание. Надо с самого начала отношений обсудить жизненные приоритеты и понять, будет ли компромисс.

Иногда женщины ошибочно пытаются изменить мужчину, что также становится причиной разрыва. Он чувствует, что женщина пытается сделать из него того, кем он не является. Надо научиться давать мужчине личное пространство, чтобы он самостоятельно мог развивать лучшее в себе.

С эмоционально зависимыми от мужчины женщинами также часто разводятся. Обычно такие отношения быстро превращаются в токсичные, и каждый из партнеров срывается. Надо ценить автономию, развиваться самостоятельно, чтобы вносить в союз что-то новое.

Если отношения в данный момент кардинально отличаются от тех, какими они были изначально, это тоже может привести к разрыву.

Тактильный контакт в паре также важен. Должны быть объятия, любые прикосновения, нежные поцелуи в щечку. Исследования американских ученых доказали, что объятия стимулируют выработку гормона радости окситоцина.