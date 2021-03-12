Кровать, разговор, контакты: поможет ли это вернуть чувства

Тактильный контакт также важен. Должны быть объятия, любые прикосновения, нежные поцелуи в щечку. Фото: pixabay

Существует тенденция, что с годами чувства угасают, причиной чего могут стать обычные хлопоты и рутина.

Тогда романтика отходит на второй план, а быт становится первоочередным, пишет "Новый канал".

По словам психолога и сексолога Натали Ежовой, существуют способы, как вернуть чувства. Для начала она советует проверить, кто в постели. Иногда с парой может спать их ребенок, домашнее животное, или подушка. Это уже означает, что что-то не так. Для ребенка точно должна быть отдельная кровать. Еще важно паре всегда спать вместе, а не в отдельных кроватях. Так они обмениваются энергией.

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Специалистка советует разговаривать и слушать. Простой разговор поддерживает теплые отношения. В отношениях пары должна быть не только телефонная переписка или просмотр кино вместе, а живой диалог. Во время разговора важно внимательно слушать партнера. После того, как задали вопрос, не думайте, что скажете дальше, а слушайте собеседника. Не следует также продумывать диалог наперед. Надо интересоваться, что рассказывает партнер, задавать уточняющие вопросы, чтобы узнать еще больше информации и сократить расстояние.

Тактильный контакт также важен. Должны быть объятия, любые прикосновения, нежные поцелуи в щечку. Исследования американских ученых доказали, что объятия стимулируют выработку гормона радости окситоцина.

Садиться за стол, чтобы поесть также надо вместе. Это момент, чтобы провести время друг с другом, что является самым главным. Поэтому было бы хорошо, если бы это или другое занятие стало традицией.

Психолог советует контактировать глазами. По меньшей мере раз в день надо выделить время и спокойно посмотреть друг другу в глаза. Такой контакт очень нужен в отношениях.

Агрессивное поведение - это очевидний и самий опасний признак токсической личности. Отношения с партнером, который не умеет контролировать свои эмоции, часто бывают не только напряженными, но иногда и физически опасными. Признаки токсико-агрессивного поведения: партнер часто выливает на вас свою агрессию по пустякам или беспричинно, Регулярно заканчивает ссоры угрозами уйти или уходит, не соглашаясь поговорить позже, партнер неоднократно обвиняет вас в том, что вы как-то портите его жизни, вы боитесь с ним спорить через его неконтролируемую реакцию.