Как понять токсичность отношений - 4 основных проявления

Нарушение или потеря личных границ также свидетельствует о токсичности. Фото: pixabay

В большинстве пар есть проблемы в отношениях.

Если этот негатив длится долго, то следует задуматься и проанализировать, отношения не являются ли токсичными, пишет Psychology Today.

Подтверждением этого могут быть частая агрессия и манипуляция.

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Агрессивное поведение - это очевидний и самий опасний признак токсической личности. Отношения с партнером, который не умеет контролировать свои эмоции, часто бывают не только напряженными, но иногда и физически опасными. Признаки токсико-агрессивного поведения: партнер часто выливает на вас свою агрессию по пустякам или беспричинно, Регулярно заканчивает ссоры угрозами уйти или уходит, не соглашаясь поговорить позже, партнер неоднократно обвиняет вас в том, что вы как-то портите его жизни, вы боитесь с ним спорить через его неконтролируемую реакцию.

Еще одним из проявлений можно назвать отсутствие сочувствия или раскаяния. У здоровых отношениях влюбленные всегда поддерживают друг друга. Токсическая личность никогда не будет извиняться.

Манипуляции - это также признак токсичных людей. Они создают ощущение, будто другие чем-то обязаны перед ними и знают, как сделать больно.

Нарушение или потеря личных границ также свидетельствует о токсичности. Это ситуация, когда больше нет "я", а есть только "мы". В таких отношениях пренебрегают потребностями одного человека ради другого. Постепенно теряется свобода, воля и жажда жизни. Сначала это может скрываться под благотворительностью: "Я все делаю для тебя". А заканчиваться: "Я лучше знаю, что тебе нужно".

Довольно часто, когда пары расстаются, то объясняют это тем, что "не сошлись характерами". Отношения - это ежедневный труд, поэтому ученые нашли главный секрет счастливых отношений. Исследования в университете Хартфортшира в Великобритании показали, что пары, которые спят, тесно прижавшись друг к другу, гораздо счастливее в отношениях чем те, кто этого не делает.