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пятница, 21 января 2022 10:22

"60 тысяч гривен долгов" - блогер призналась, сколько потеряла средств из-за участия в "Эксах"
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Участница проекта "Эксы-3" и блогер Аня Сулима рассказала, чем пожертвовала ради отношений с любимым Августом Козанчуком. Пара дошла до финала, но победить им не удалось. Однако в финальном эпизоде ​​влюбленные обручились.

Блогер призналась, что из-за участия в проекте на "Новом канале" перестала зарабатывать в сети. По правилам реалити, участники не имели доступа к мобильной связи и интернету. Сулиме пришлось отказаться от блогерских заработков - рекламы в Instagram.

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"Я потеряла примерно до 20 тысяч подписчиков за три месяца съемок. А в денежном эквиваленте это будет плюс-минус десятка зелени. И скажу больше: мы уехали, но осталась квартира, коммунальные платежи, все это накапливалось. Когда вернулись из проекта, имели примерно 60 тысяч гривен долгов", – рассказала она.

Участница проекта "Эксы-3" и блогер Аня Сулима рассказала, чем пожертвовала ради отношений с любимым Августом Козанчуком
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В финальном эпизоде влюбленные обручились
Пара дошла до финала, но победить им не удалось
Блогер призналась, что из-за участия в проекте перестала зарабатывать в сети
Сулиме пришлось отказаться от блогерских заработков – рекламы в Instagram

В течение 15 эпизодов реалити об отношениях "Эксы" участники пытались ответить себе, стоит ли быть дальше вместе. В третьем сезоне приняло участие 13 пар. Ведущий проекта Александр Педан отметил, что он с соведущей Наталией Ежовой долго совещались.

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